pesikot написав:Де ти взяв про "+ 5 років до 2000 за бажанням" ? якщо це для тих, у кого з 1 липня 2000 року стаж меньше 60 місяців, а не для всіх
Дюрі-бачі написав:Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи АБО в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.
Бачите слово АБО після "за бажанням особи"? Зараз діє точно така норма: приносиш виписку зарплати за 1983-1987 роки, а тобі перераховують індивідуальний коєфіцієнт. Таблиці середніх зарплат за ті періоди в ПФ є.
pesikot написав:З чого ти взяв, що будуть позбавляти балів ?
На жаль, довелось багато разів доводити Пенсійному фонду, що в законі написане інше. Вони будь-яку неоднозначну ситуацію трактують не на користь людини.
pesikot написав:Де ти взяв про "+ 5 років до 2000 за бажанням" ? якщо це для тих, у кого з 1 липня 2000 року стаж меньше 60 місяців, а не для всіх
Дюрі-бачі написав:Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи АБО в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.
Бачите слово АБО після "за бажанням особи"? Зараз діє точно така норма: приносиш виписку зарплати за 1983-1987 роки, а тобі перераховують індивідуальний коєфіцієнт. Таблиці середніх зарплат за ті періоди в ПФ є.
pesikot написав:З чого ти взяв, що будуть позбавляти балів ?
На жаль, довелось багато разів доводити Пенсійному фонду, що в законі написане інше. Вони будь-яку неоднозначну ситуацію трактують не на користь людини.
Ти сам в собі живешь і натягуєшь особисте на загальне
Ніде в тому проекті не написано, що будуть позбавляти балів тих, хто вийде на пенсію після 1 липня 2025 року - це твої фантазії
Ти не навів жодного доказу свого ствердження
Ти навіть, не зміг прочитати ствердження, що врахування стажу 5 років до 2000 , це для тих, у кого не вистачає стажу 5 років посля 2000 року
А зараз 2025 рік. Хоча ти сам плутався, то 2000 рік, то 2020 рік. "А какая разница" Ти сам навів цитату, але не зміг її зрозуміти
Тому, перечитай документ, весь, зрозумій документ, а тільки потім роби висновки
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 08 січ, 2025 20:48, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Ніде в тому проекті не написано, що будуть позбавляти балів тих, хто вийде на пенсію після 1 липня 2025 року - це твої фантазії
Ти не навів жодного доказу свого ствердження
Я думав, що Ви таки прочитали документ. Наведіть процедуру нарахування балів для осіб, які а) виходять на пенсію після липня 2025. б) мають стаж без підтвердженої зарплати за 1980-90 роки, зокрема навчання в університеті.
Для осіб, які вийдуть на пенсію до липня 2025, я наводив процедуру нарахування балів: за кожен місяць стажу 10*індивідуальний коєфіцієнт (наприклад в мене індивідуальний коефіцієнт зарплати: 1.29929).
pesikot написав:А 17% - це 22 + 12 / 2 ? Офіс простих рішень ?