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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:51

  pesikot написав:Де ти взяв про "+ 5 років до 2000 за бажанням" ? якщо це для тих, у кого з 1 липня 2000 року стаж меньше 60 місяців, а не для всіх


  Дюрі-бачі написав:Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи
Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи АБО в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.


Бачите слово АБО після "за бажанням особи"?
Зараз діє точно така норма: приносиш виписку зарплати за 1983-1987 роки, а тобі перераховують індивідуальний коєфіцієнт. Таблиці середніх зарплат за ті періоди в ПФ є.

  pesikot написав:З чого ти взяв, що будуть позбавляти балів ?

На жаль, довелось багато разів доводити Пенсійному фонду, що в законі написане інше. Вони будь-яку неоднозначну ситуацію трактують не на користь людини.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:10

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Індексація пенсій та пенсійна реформа: плани на 2025 рік
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:43

Re: Пенсії в Україні

Пенсійний фонд знову має свій калькулятор: індексувати пенсію будуть на 10%
https://spo.fpsu.org.ua/laws/pro-pogodz ... 25-rik-32/
Хоча зарплата зросла на 22% https://forbes.ua/news/serednya-zarplat ... 2024-23496
а
А інфляція - 12%
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-otsiniv ... 32876.html
Тобто, мала бути індексація на 17%...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:42

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Де ти взяв про "+ 5 років до 2000 за бажанням" ? якщо це для тих, у кого з 1 липня 2000 року стаж меньше 60 місяців, а не для всіх


  Дюрі-бачі написав:Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи
Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи АБО в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.


Бачите слово АБО після "за бажанням особи"?
Зараз діє точно така норма: приносиш виписку зарплати за 1983-1987 роки, а тобі перераховують індивідуальний коєфіцієнт. Таблиці середніх зарплат за ті періоди в ПФ є.

  pesikot написав:З чого ти взяв, що будуть позбавляти балів ?

На жаль, довелось багато разів доводити Пенсійному фонду, що в законі написане інше. Вони будь-яку неоднозначну ситуацію трактують не на користь людини.

Ти сам в собі живешь і натягуєшь особисте на загальне

Ніде в тому проекті не написано, що будуть позбавляти балів тих, хто вийде на пенсію після 1 липня 2025 року - це твої фантазії

Ти не навів жодного доказу свого ствердження

Ти навіть, не зміг прочитати ствердження, що врахування стажу 5 років до 2000 , це для тих, у кого не вистачає стажу 5 років посля 2000 року

А зараз 2025 рік. Хоча ти сам плутався, то 2000 рік, то 2020 рік. "А какая разница"
Ти сам навів цитату, але не зміг її зрозуміти

Тому, перечитай документ, весь, зрозумій документ, а тільки потім роби висновки
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 08 січ, 2025 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:48

  Дюрі-бачі написав:Пенсійний фонд знову має свій калькулятор: індексувати пенсію будуть на 10%
https://spo.fpsu.org.ua/laws/pro-pogodz ... 25-rik-32/
Хоча зарплата зросла на 22% https://forbes.ua/news/serednya-zarplat ... 2024-23496
а
А інфляція - 12%
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-otsiniv ... 32876.html
Тобто, мала бути індексація на 17%...

Ти берешь тільки другий квартал і ... натягуєшь на весь рік )

А 17% - це 22 + 12 / 2 ?
Офіс простих рішень ?

Відносні значення складаємо у фактичні
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 20:51

Re: Пенсії в Україні

  pesikot написав:Ніде в тому проекті не написано, що будуть позбавляти балів тих, хто вийде на пенсію після 1 липня 2025 року - це твої фантазії

Ти не навів жодного доказу свого ствердження


Я думав, що Ви таки прочитали документ. Наведіть процедуру нарахування балів для осіб, які
а) виходять на пенсію після липня 2025.
б) мають стаж без підтвердженої зарплати за 1980-90 роки, зокрема навчання в університеті.

Для осіб, які вийдуть на пенсію до липня 2025, я наводив процедуру нарахування балів:
за кожен місяць стажу 10*індивідуальний коєфіцієнт (наприклад в мене індивідуальний коефіцієнт зарплати: 1.29929).

  pesikot написав:А 17% - це 22 + 12 / 2 ?
Офіс простих рішень ?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text
Стаття 42
щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні,


  pesikot написав:Ти берешь тільки другий квартал і ... натягуєшь на весь рік )

в першому 22.5% https://forbes.ua/news/serednya-zarplat ... 2024-21534

https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/
Свої дані ПФ не повністю опублікував, але за 9 місяців маємо 17% росту.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 08 січ, 2025 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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