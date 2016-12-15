pesikot написав:Де ти взяв про "+ 5 років до 2000 за бажанням" ? якщо це для тих, у кого з 1 липня 2000 року стаж меньше 60 місяців, а не для всіх
Дюрі-бачі написав:Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи АБО в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.
Бачите слово АБО після "за бажанням особи"? Зараз діє точно така норма: приносиш виписку зарплати за 1983-1987 роки, а тобі перераховують індивідуальний коєфіцієнт. Таблиці середніх зарплат за ті періоди в ПФ є.
pesikot написав:З чого ти взяв, що будуть позбавляти балів ?
На жаль, довелось багато разів доводити Пенсійному фонду, що в законі написане інше. Вони будь-яку неоднозначну ситуацію трактують не на користь людини.
pesikot написав:Де ти взяв про "+ 5 років до 2000 за бажанням" ? якщо це для тих, у кого з 1 липня 2000 року стаж меньше 60 місяців, а не для всіх
Дюрі-бачі написав:Стаття 19, сторінка 21. Порядок обчислення загальної суми балів особи Дуже уважно прочитайте основну фішку еБалів:
2. Для визначення суми балів особи враховуються страхові внески, сплачені за всі місяці страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням особи АБО в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для визначення сплачених страхових внесків та суми балів враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.
Бачите слово АБО після "за бажанням особи"? Зараз діє точно така норма: приносиш виписку зарплати за 1983-1987 роки, а тобі перераховують індивідуальний коєфіцієнт. Таблиці середніх зарплат за ті періоди в ПФ є.
pesikot написав:З чого ти взяв, що будуть позбавляти балів ?
На жаль, довелось багато разів доводити Пенсійному фонду, що в законі написане інше. Вони будь-яку неоднозначну ситуацію трактують не на користь людини.
Ти сам в собі живешь і натягуєшь особисте на загальне
Ніде в тому проекті не написано, що будуть позбавляти балів тих, хто вийде на пенсію після 1 липня 2025 року - це твої фантазії
Ти не навів жодного доказу свого ствердження
Ти навіть, не зміг прочитати ствердження, що врахування стажу 5 років до 2000 , це для тих, у кого не вистачає стажу 5 років посля 2000 року
А зараз 2025 рік. Хоча ти сам плутався, то 2000 рік, то 2020 рік. "А какая разница" Ти сам навів цитату, але не зміг її зрозуміти
Тому, перечитай документ, весь, зрозумій документ, а тільки потім роби висновки
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 08 січ, 2025 20:48, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Ніде в тому проекті не написано, що будуть позбавляти балів тих, хто вийде на пенсію після 1 липня 2025 року - це твої фантазії
Ти не навів жодного доказу свого ствердження
Я думав, що Ви таки прочитали документ. Наведіть процедуру нарахування балів для осіб, які а) виходять на пенсію після липня 2025. б) мають стаж без підтвердженої зарплати за 1980-90 роки, зокрема навчання в університеті.
Для осіб, які вийдуть на пенсію до липня 2025, я наводив процедуру нарахування балів: за кожен місяць стажу 10*індивідуальний коєфіцієнт (наприклад в мене індивідуальний коефіцієнт зарплати: 1.29929).
pesikot написав:А 17% - це 22 + 12 / 2 ? Офіс простих рішень ?
pesikot написав:Я дочекаюсь березня 2025 і знову запитаю тебе
Добре, в моєї мами якраз пенсію призначили в 2021 році.
Розмір пенсії за віком (ст.27) (17603.95 * 0.45083) 7 936.39 Доплата за понаднормовий стаж (ст.28 ч.1. абз.2) (за 15 років) 278.10 Підвищення ст. 29 ч.3 (25%) 1 984.10 Надбавка 135 грн на індексації 01.03.2022 135.00 Надбавка 100 грн на індексації 01.03.2023 100.00 Надбавка 100 грн на індексації 01.03.2024 100.00
pesikot Ви колись не вірили, що люди, які вийшли на пенсію в 2021-24 роках, відсуджують право нормально проіндексувати свою пенсію, а не отримати +100 гривень. Ось приклад рішення Верховного суду, де вирішили, що в результаті індексації із травня 2023 року мало бути десь +600 грн до пенсії в місяць (не знайшов в справі коєфіцієнт стажу, тому припустив, що він 0.35), а держава платила +100... Тобто річ десь про недоплату 10 тис. грн. При пенсії позивачки десь в 4 тис. грн/міс (при коєфцієнті стажу 0.35). це суттєва різниця... https://reyestr.court.gov.ua/Review/124381321 Єдине, що я не розумію логіку суда: чому постановили індексувати з травня, а березень і квітень не індексувати...