Шариков рулит
Под обрезание не попал, но рядом
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 20 січ, 2025 15:50
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українці, у яких пенсія менше 10 тис. грн, отримають надбавку
Додано: Пон 27 січ, 2025 18:59
Re: Пенсії в Україні
9% із зарплат будуть йти в побудову піраміди пенсійного фонду...
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