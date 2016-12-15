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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 13:42

Шариков рулит
Под обрезание не попал, но рядом
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:50

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Українці, у яких пенсія менше 10 тис. грн, отримають надбавку
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:59

Re: Пенсії в Україні

https://www.youtube.com/live/Lr7I06Vmf4g
9% із зарплат будуть йти в побудову піраміди пенсійного фонду...
Дюрі-бачі
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