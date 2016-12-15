В Україні з 35 роками стажу та зарплатою в 10 тис. грн можна отримати пенсію в розмірі 2428 грн. При досягненні 65 років виплата складе до 40% мінімалки (зараз це 3200 грн). Як підрахував OBOZ.UA, із зарплатою 10 тис. грн та 35 роками стажу можна розраховувати на пенсію в розмірі всього близько 2423 грн. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... zdivue.htm Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні внаслідок реформи 2017 року всі майбутні пенсії знизили майже на третину.
От тут і головний розводняк. До 2017 р. ЄСВ платилось 34% і за це за пропрацьований рік 1.35% від зарплати в пенсію, пізніше ЄСВ знизили і зразу знизили всю майбутню пенсію. Чесно було би давати за роки до 2018 1,35% а вже пізніше 1%. Це кардинально би не змінило, але було би логічніше.