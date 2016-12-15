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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 13:42

Шариков рулит
Под обрезание не попал, но рядом
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:50

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Українці, у яких пенсія менше 10 тис. грн, отримають надбавку
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:59

Re: Пенсії в Україні

https://www.youtube.com/live/Lr7I06Vmf4g
9% із зарплат будуть йти в побудову піраміди пенсійного фонду...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:56

Re: Пенсії в Україні

В Україні з 35 роками стажу та зарплатою в 10 тис. грн можна отримати пенсію в розмірі 2428 грн. При досягненні 65 років виплата складе до 40% мінімалки (зараз це 3200 грн).
Як підрахував OBOZ.UA, із зарплатою 10 тис. грн та 35 роками стажу можна розраховувати на пенсію в розмірі всього близько 2423 грн. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... zdivue.htm
Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні внаслідок реформи 2017 року всі майбутні пенсії знизили майже на третину.

От тут і головний розводняк. До 2017 р. ЄСВ платилось 34% і за це за пропрацьований рік 1.35% від зарплати в пенсію, пізніше ЄСВ знизили і зразу знизили всю майбутню пенсію. Чесно було би давати за роки до 2018 1,35% а вже пізніше 1%. Це кардинально би не змінило, але було би логічніше.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:46

Ірина_
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