В Україні з 35 роками стажу та зарплатою в 10 тис. грн можна отримати пенсію в розмірі 2428 грн. При досягненні 65 років виплата складе до 40% мінімалки (зараз це 3200 грн). Як підрахував OBOZ.UA, із зарплатою 10 тис. грн та 35 роками стажу можна розраховувати на пенсію в розмірі всього близько 2423 грн. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... zdivue.htm Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні внаслідок реформи 2017 року всі майбутні пенсії знизили майже на третину.
От тут і головний розводняк. До 2017 р. ЄСВ платилось 34% і за це за пропрацьований рік 1.35% від зарплати в пенсію, пізніше ЄСВ знизили і зразу знизили всю майбутню пенсію. Чесно було би давати за роки до 2018 1,35% а вже пізніше 1%. Це кардинально би не змінило, але було би логічніше.
pesikot написав:Я дочекаюсь березня 2025 і знову запитаю тебе
Приношу вибачення за передчасну паніку. Цього року, напевно вперше, в кабміні врахували інтереси молодих пенсіонерів і згідно з п. 6
з метою зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки коефіцієнт збільшення... у 2021 році, — 1,0575,... Перерахунок пенсій відповідно до цього підпункту проводиться із збереженням щомісячних доплат до пенсії, встановлених пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р....
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