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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 73747576>
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 13:42

Шариков рулит
Под обрезание не попал, но рядом
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:50

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Українці, у яких пенсія менше 10 тис. грн, отримають надбавку
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 18:59

Re: Пенсії в Україні

https://www.youtube.com/live/Lr7I06Vmf4g
9% із зарплат будуть йти в побудову піраміди пенсійного фонду...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:56

Re: Пенсії в Україні

В Україні з 35 роками стажу та зарплатою в 10 тис. грн можна отримати пенсію в розмірі 2428 грн. При досягненні 65 років виплата складе до 40% мінімалки (зараз це 3200 грн).
Як підрахував OBOZ.UA, із зарплатою 10 тис. грн та 35 роками стажу можна розраховувати на пенсію в розмірі всього близько 2423 грн. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... zdivue.htm
Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні внаслідок реформи 2017 року всі майбутні пенсії знизили майже на третину.

От тут і головний розводняк. До 2017 р. ЄСВ платилось 34% і за це за пропрацьований рік 1.35% від зарплати в пенсію, пізніше ЄСВ знизили і зразу знизили всю майбутню пенсію. Чесно було би давати за роки до 2018 1,35% а вже пізніше 1%. Це кардинально би не змінило, але було би логічніше.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:55

пенсії

Індексація пенсій: Хто отримає підвищення на 11,5% з 1 березня

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:


672 тис. пенсіонерів силових відомств :lol:
https://minfin.com.ua/ua/2025/02/26/146057122/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 15:41

пенсії

  jump написав:Індексація пенсій: Хто отримає підвищення на 11,5% з 1 березня

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:


672 тис. пенсіонерів силових відомств :lol:
https://minfin.com.ua/ua/2025/02/26/146057122/


Чем эти "672 тис. пенсіонерів силових відомств" отличаются от остальных 9 с хвостиком млн.? Тем, что они моложе? Но тогда это не 672 тыс, а значительно меньше. Может в 2 раза, а, может, и ещё меньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:46

Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 09:50

Re: Пенсії в Україні

  pesikot написав:Я дочекаюсь березня 2025 і знову запитаю тебе

Приношу вибачення за передчасну паніку.
Цього року, напевно вперше, в кабміні врахували інтереси молодих пенсіонерів і згідно з п. 6
з метою зменшення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки коефіцієнт збільшення...
у 2021 році, — 1,0575,...
Перерахунок пенсій відповідно до цього підпункту проводиться із збереженням щомісячних доплат до пенсії, встановлених пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р....

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-indeksa ... 209-250225
згідно з ним у мами перерахували
Розмір пенсії за віком (ст.27) (18616.18 * 0.45083) 8 392.73
Доплата за понаднормовий стаж (ст.28 ч.1. абз.2) (за 15 років) 278.10
Підвищення ст. 29 ч.3 (25%) 2 098.18
Надбавка 135 грн на індексації 01.03.2022 135.00
Надбавка 100 грн на індексації 01.03.2023 100.00
Надбавка 100 грн на індексації 01.03.2024 100.00
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 20:40

Re: Пенсії в Україні

Ну що, пенсіонери на форумі

Всім на 11.5% добавили ?
Всі подивились в кабінеті ПФУ ?

ЛАД, sens, UA ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 23:31

Re: Пенсії в Україні

  pesikot написав:Ну що, пенсіонери на форумі

Всім на 11.5% добавили ?
Всі подивились в кабінеті ПФУ ?

ЛАД, sens, UA ...


молодьожним інвалідам докинули по 325 ....340 грн
а їх батькам, чи дідам , з поважними трудовими стажами то там ....да ,
прілічно . таки так , по 11,5
Goodman
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