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Банк Кореї знизив
ставки майже до нуля

Банк Кореї знизив ставки майже до нуля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:47

Банк Кореї знизив ставки майже до нуля

Пропонуємо до обговорення:
Центральний банк Південної Кореї сьогодні зменшив процентні ставки до рекордного мінімуму.

Дивися повний текст Банк Кореї знизив ставки майже до нуля.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 19:47

В Украине штиль...все хорошо!
saweliy722
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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