В Україні банківські рахунки боржників блокуватимуть автоматично після того, як відомості введуть в єдиний реєстр боржників.
Дивися повний текст Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки боржників.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:41
Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки боржників.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:41
Щось береги втратили зеленчакові вилупки, до цього навіть януковичи не додумались. Судовий виконавець у нас вже суд замінить? Зроблять усе,аби пересічного громадянина обдерти до останньої нитки. Тільки пам'ятайте про "папєрєдніків", на Ростов копняками народ вижене!
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