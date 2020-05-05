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Мін'юст пропонує банкам
автоматично блокувати рахунки...

Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:41

Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні банківські рахунки боржників блокуватимуть автоматично після того, як відомості введуть в єдиний реєстр боржників.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:41

Щось береги втратили зеленчакові вилупки, до цього навіть януковичи не додумались. Судовий виконавець у нас вже суд замінить? Зроблять усе,аби пересічного громадянина обдерти до останньої нитки. Тільки пам'ятайте про "папєрєдніків", на Ростов копняками народ вижене!
premiksdon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:34

У меня то же образовался долг, только потому, что счетчики гор воды поставили и опломбировали 14 Января и через пару дней подали документы, а регистрацию киевтеплоенерго провело в Мае..... Пытаюсь что-то доказать, пока безрезультатно.... И теперь еще мои счета будут блокировать ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:17

А как можно доказать долг, пускай предоставят доказательство предоставления услуг)
lestat
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