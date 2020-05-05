В Україні банківські рахунки боржників блокуватимуть автоматично після того, як відомості введуть в єдиний реєстр боржників.
Дивися повний текст Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки боржників.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:41
Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки боржників.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:41
Щось береги втратили зеленчакові вилупки, до цього навіть януковичи не додумались. Судовий виконавець у нас вже суд замінить? Зроблять усе,аби пересічного громадянина обдерти до останньої нитки. Тільки пам'ятайте про "папєрєдніків", на Ростов копняками народ вижене!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:34
У меня то же образовался долг, только потому, что счетчики гор воды поставили и опломбировали 14 Января и через пару дней подали документы, а регистрацию киевтеплоенерго провело в Мае..... Пытаюсь что-то доказать, пока безрезультатно.... И теперь еще мои счета будут блокировать ?
Додано: Суб 30 тра, 2020 00:17
А как можно доказать долг, пускай предоставят доказательство предоставления услуг)
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