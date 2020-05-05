RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мін'юст пропонує банкам
автоматично блокувати рахунки...

Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 12:20

Государственный беспредел.
Как люди могут возвращать долги, если их счета арестованы.....
Логики в некоторых моментах 0
anton_gms
 
Повідомлень: 790
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:34

  sergej1174 написав:Это называется -- без суда и следствия.

Блокировка счетов - по решению суда, в реестр должников прост отак не попадают, какой тут "без суда и следствия"? Удивляюсь масштабу нытья. Должник, и суд вынес решение - возвращай
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27111
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 6465 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:48

Довели людей самі до такої ситуації.Люди в боргах практично всі,але це все через те,що реально нема за що жити! Я не розумію,влада змінюється і кожен обіцяє щось змінити,а кожен день стає все гірше і гірше.Чому так? Блокувати рахунки? Кому??? Забрати ще ті останні копійки,на які і так не можливо вижити.Шановна владо думайте головою,що робите! Щоб навпаки, допомогти простим людям,ВИЖИТИ,то вони ще віджимають.Як можна забрати в дитини кусок хліба? В інваліда,та навіть гривню,з його пенсії,як? Людина,яка працює на роботі забрати в неї гроші так тяжко зароблені,та невже ви думаєте,що ця людина буде продовжувати працювати? Ви знаєте,багато чого довелося побачити за ці роки при правлінні різних призедентів, але такого ще не було!!! Шановна владо включіть мозг! Перегляньте закони! Закликаю вас!!!!!
abramoviczlata9
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:15

  tnv02078045 написав:А жить людям за что, есть дети, да и сами люди. Да должник, но не топить же людей окончательно. Теперь люди у которых долги, не смогут даже в суде себя защищать ведь, за официальная, счёт в банке заблокирован, кушать нет за что купить, на адвоката нет денег и поцдут люди суицид совершать. Правительство одно лучше другого, а законы пишут для себя.

Антисоциальный вектор политики в действии. Если должник нужно дожать.
Зачем в государстве, где оф. прожиточный минимум и минималка меньше обычных расходов на тарифы и элементарную еду, устанавливается такой "порядок" - вопрос не риторический.
О законности подобного даже речи не идет.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 30 тра, 2020 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9665
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2088 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:55

  Faceless написав:
  sergej1174 написав:Это называется -- без суда и следствия.

Блокировка счетов - по решению суда, в реестр должников прост отак не попадают, какой тут "без суда и следствия"? Удивляюсь масштабу нытья. Должник, и суд вынес решение - возвращай

Блокировка счетов не по решению суда, а по решению испонителя. Суд счета не блокирует, а постановляет взыскать долг, но фактически блокировка счетов исполнителями не законна, т.к. суд напрямую не обязывал их блокировать.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8450
З нами з: 21.09.12
Подякував: 848 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:05

Re: Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...

Zebra написав:
  Faceless написав:
  sergej1174 написав:Это называется -- без суда и следствия.

Блокировка счетов - по решению суда, в реестр должников прост отак не попадают, какой тут "без суда и следствия"? Удивляюсь масштабу нытья. Должник, и суд вынес решение - возвращай

Блокировка счетов не по решению суда, а по решению испонителя. Суд счета не блокирует, а постановляет взыскать долг, но фактически блокировка счетов исполнителями не законна, т.к. суд напрямую не обязывал их блокировать.


По решению суда должник попадает в реестр должников, а дальше уже включается исполнитель. Ещё одного решения суда здесь не нужно, это вполне логично
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27111
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 6465 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:02

  Faceless написав:По решению суда должник попадает в реестр должников, а дальше уже включается исполнитель. Ещё одного решения суда здесь не нужно, это вполне логично

Это не логично и не соответствует конституционным имущественным правам граждан. Взыскать не значит арестовать, заблокировать и т.п.
По логике в постановах судьи решают, что ответчик должен заявителю что то и выносят решение о взыскании. Исполнители это третья сторона и никак не судебная. Любые действия с имуществом должника "по логике" должны быть с санкции судьи. Но фактически законы до того доупрощали, что теперь исполнители становятся судьями.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8450
З нами з: 21.09.12
Подякував: 848 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:02

Суд, навіть якщо він би був,впершу чергу розгляне доходи боржника і тільки тоді винесе рішення скільки зможе цей боржник сплачувати,а це копійки.Тому це не вигідно для них.Краще заблокувати все,залишити людину на нулі,забрати все.Саме через те,вони наділили цих виконавців такими правами.Тепер навіть коллекторів не вигідно наймати,бо там як лотерея.А так точно заберуть все і тих пару тисяч що людина взяла та й щей свої скажені проценти.
abramoviczlata9
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:07

Ребята у меня заблокировали две карты
Соц и песия денег нет совсем готов в тюрьму там хоть накормят, продать или забрать уже тоже нечево, рисую транспорант и на майдан голодовать!
schusterzzz79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 30.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес пропонує обкладати податком доходи від... 1, 2, 3
R2 » Чет 07 тра, 2020 21:11
26 1567
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 02:21
Giroi
В.о. міністра Буславець пропонує майнити криптовалюту на... 1, 2, 3
R2 » Вів 05 тра, 2020 20:33
28 1559
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 20:04
Амвросий
НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Вів 05 тра, 2020 16:22
71 3749
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 20:02
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16276)
30.05.2020 17:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.