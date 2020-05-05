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Мін'юст пропонує банкам
автоматично блокувати рахунки...

Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...
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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:42

Re: Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...

Zebra написав:
  Faceless написав:По решению суда должник попадает в реестр должников, а дальше уже включается исполнитель. Ещё одного решения суда здесь не нужно, это вполне логично

Это не логично и не соответствует конституционным имущественным правам граждан. Взыскать не значит арестовать, заблокировать и т.п.
По логике в постановах судьи решают, что ответчик должен заявителю что то и выносят решение о взыскании. Исполнители это третья сторона и никак не судебная. Любые действия с имуществом должника "по логике" должны быть с санкции судьи. Но фактически законы до того доупрощали, что теперь исполнители становятся судьями.


Просто набор отмазок. Если вы должник, и довели ситуацию до того, что был суд и вас внесли в реестр должников, то нечего уже жаловаться, а то привыкли, что можно несмотря на долги жить как ни в чем не бывало. Внесли в реестр - все, санкции от суда есть, и нечего ныть
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:49

  Faceless написав:Просто набор отмазок. Если вы должник, и довели ситуацию до того, что был суд и вас внесли в реестр должников, то нечего уже жаловаться, а то привыкли, что можно несмотря на долги жить как ни в чем не бывало. Внесли в реестр - все, санкции от суда есть, и нечего ныть

Вы сами пытаетесь умничать, не понимая разницы между взысканием и отчуждением, переходя на личности. Суд в постановах на основе имеющихся доказательств выносит решение о взыскании долга, а не об аресте или отчуждении конкретного имущества или счетов. Фактически этот момент упростили и вполне неконституционно, наделив исполнителей судебными возможностями.

В моем же случае, сейчас пошла странная практика, что о долгах узнаешь постфактум по аресту, потому что ни суды, ни исполнители не рассылают почтовых уведомлений.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:01

Re: Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...

Zebra написав:
  Faceless написав:Просто набор отмазок. Если вы должник, и довели ситуацию до того, что был суд и вас внесли в реестр должников, то нечего уже жаловаться, а то привыкли, что можно несмотря на долги жить как ни в чем не бывало. Внесли в реестр - все, санкции от суда есть, и нечего ныть

Вы сами пытаетесь умничать, не понимая разницы между взысканием и отчуждением, переходя на личности. Суд в постановах на основе имеющихся доказательств выносит решение о взыскании долга, а не об аресте или отчуждении конкретного имущества или счетов. Фактически этот момент упростили и вполне неконституционно, наделив исполнителей судебными возможностями.

В моем же случае, сейчас пошла странная практика, что о долгах узнаешь постфактум по аресту, потому что ни суды, ни исполнители не рассылают почтовых уведомлений.


После вашего "я как хронический должник" другой позиции от вас сложно ожидать :)
О том, конституционно или нет, сказать может Конституционный суд. Я же не вижу ничего такого в том, что должник, по которому судом принято решение о взыскании, может быть принужден к выполнению этого решения в том числе и через блокировку счетов до выполнения своих обязательств. А вот то, что должники успешно пользуются лазейками, не выполняя решения суда, - вот это как раз неправильно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 18:13

Re: Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...

Я не согласен с тем, что тарифы на коммуналку устанавливаются монопольно. Выдумывают новые виды типа вывоза мусора, транспортировку газа, не снижаются цены на ЦО, хотя цена газа на сегодня там 30% максимум, остальные 70% идут в карман - видя это не разрешено отключаться и переходить на автономку. Фактически коммунальное рабство.

Фактически методом борьбы остались только неплатежи, и те пытаются любыми методами завернуть.
Zebra
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