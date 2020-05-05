Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...
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Faceless написав:По решению суда должник попадает в реестр должников, а дальше уже включается исполнитель. Ещё одного решения суда здесь не нужно, это вполне логично
Это не логично и не соответствует конституционным имущественным правам граждан. Взыскать не значит арестовать, заблокировать и т.п. По логике в постановах судьи решают, что ответчик должен заявителю что то и выносят решение о взыскании. Исполнители это третья сторона и никак не судебная. Любые действия с имуществом должника "по логике" должны быть с санкции судьи. Но фактически законы до того доупрощали, что теперь исполнители становятся судьями.
Просто набор отмазок. Если вы должник, и довели ситуацию до того, что был суд и вас внесли в реестр должников, то нечего уже жаловаться, а то привыкли, что можно несмотря на долги жить как ни в чем не бывало. Внесли в реестр - все, санкции от суда есть, и нечего ныть
Faceless написав:Просто набор отмазок. Если вы должник, и довели ситуацию до того, что был суд и вас внесли в реестр должников, то нечего уже жаловаться, а то привыкли, что можно несмотря на долги жить как ни в чем не бывало. Внесли в реестр - все, санкции от суда есть, и нечего ныть
Вы сами пытаетесь умничать, не понимая разницы между взысканием и отчуждением, переходя на личности. Суд в постановах на основе имеющихся доказательств выносит решение о взыскании долга, а не об аресте или отчуждении конкретного имущества или счетов. Фактически этот момент упростили и вполне неконституционно, наделив исполнителей судебными возможностями.
В моем же случае, сейчас пошла странная практика, что о долгах узнаешь постфактум по аресту, потому что ни суды, ни исполнители не рассылают почтовых уведомлений.
Faceless написав:Просто набор отмазок. Если вы должник, и довели ситуацию до того, что был суд и вас внесли в реестр должников, то нечего уже жаловаться, а то привыкли, что можно несмотря на долги жить как ни в чем не бывало. Внесли в реестр - все, санкции от суда есть, и нечего ныть
Вы сами пытаетесь умничать, не понимая разницы между взысканием и отчуждением, переходя на личности. Суд в постановах на основе имеющихся доказательств выносит решение о взыскании долга, а не об аресте или отчуждении конкретного имущества или счетов. Фактически этот момент упростили и вполне неконституционно, наделив исполнителей судебными возможностями.
В моем же случае, сейчас пошла странная практика, что о долгах узнаешь постфактум по аресту, потому что ни суды, ни исполнители не рассылают почтовых уведомлений.
После вашего "я как хронический должник" другой позиции от вас сложно ожидать О том, конституционно или нет, сказать может Конституционный суд. Я же не вижу ничего такого в том, что должник, по которому судом принято решение о взыскании, может быть принужден к выполнению этого решения в том числе и через блокировку счетов до выполнения своих обязательств. А вот то, что должники успешно пользуются лазейками, не выполняя решения суда, - вот это как раз неправильно.
Я не согласен с тем, что тарифы на коммуналку устанавливаются монопольно. Выдумывают новые виды типа вывоза мусора, транспортировку газа, не снижаются цены на ЦО, хотя цена газа на сегодня там 30% максимум, остальные 70% идут в карман - видя это не разрешено отключаться и переходить на автономку. Фактически коммунальное рабство.
Методом борьбы остались только неплатежи, и те пытаются любыми методами завернуть.
ну понятно, блокируют счета, но мне не понятно, почему не ввести или переоборудовать так дома чтобы можно было економить на отоплении? сейчас всем не секрет что отопление не то что дорогое, а уже золотоеее! Так платить нужно еще пол года в году! Нам говорят о том как економят немцы, всякие басни рассказывают, да там економят на ресурсах, но у нас руки связаны, всего лишь поставили счетчик на дом, и всеравно гачит на полную катушку, и потом плати по полной. А нужно было б монополистам сделать так чтобы каждый человек сам мог принимать решение сколько градусов ему достаточно в квартире и по деньгам! Кроме того цены на продукты питания уже такие же как в ЕС а то и выше, а зарплаты и пенсии сопоставими с Африкой, где круглый год лето. Государи наши хитрые, мало того что субсидию тяжело добится, так еще плати по полной и руки связали, так теперь еще счета хотят арестовывать, пускай цены сделают сопоставими с украинскими пенсиями и зарплатами.
ну понятно, блокируют счета, но мне не понятно, почему не ввести или переоборудовать так дома чтобы можно было економить на отоплении? сейчас всем не секрет что отопление не то что дорогое, а уже золотоеее! Так платить нужно еще пол года в году! Нам говорят о том как економят немцы, всякие басни рассказывают, да там економят на ресурсах, но у нас руки связаны, всего лишь поставили счетчик на дом, и всеравно гачит на полную катушку, и потом плати по полной. А нужно было б монополистам сделать так чтобы каждый человек сам мог принимать решение сколько градусов ему достаточно в квартире и по деньгам! Кроме того цены на продукты питания уже такие же как в ЕС а то и выше, а зарплаты и пенсии сопоставими с Африкой, где круглый год лето. Государи наши хитрые, мало того что субсидию тяжело добится, так еще плати по полной и руки связали, так теперь еще счета хотят арестовывать, пускай цены сделают сопоставими с украинскими пенсиями и зарплатами.
Кто больше всех заинтересован в экономии на отоплении? Разве не те, кто платит, и кто является влвдельцем жилья? Не они ли в первую очередь должны этим заниматься? Госпрограммы, это, конечно, хорошо, но хватит уже ждать, что вам в вашей собственности что-то должно делать государство. В новых домах с горизонтальной разводкой отопления - регулируйте, как хотите. В старых с вертикальной это куда сложнее, и этим должны бы озаботиться сами жильцы - они же владельцы дома. Утепление дома - кто вам это должен подарить, дом ваш. Регуляторы на батареи поставить тоже кто вам должен, вы же хозяин, это ваши проблемы и ваши обязанности. Имущество нужно содержать, владение обязывает. И не надо заезженную пластинку включать с всякими глупостями о зарплатах и ценах.
А вообще, тема то не про коммуналку. Это ж как надо постараться, чтобы за долги за коммуналку в реестр должников попасть
Faceless написав:Это ж как надо постараться, чтобы за долги за коммуналку в реестр должников попасть
А чего тут стараться? Отопление пару месяцев не проплати и вуаля...
Faceless написав:В старых с вертикальной это куда сложнее, и этим должны бы озаботиться сами жильцы - они же владельцы дома.
Совладельцы а не владельцы...если у вас в подьезде живет пару умалишенных старух с пильгами, ибо у них мужья нагребли их еще в совковые времена пильги те + часть квартир сдана квартирантам, которым вообще все по барабану а собственникам тоже, так как коммуналку платит квартирант.. вы ничего не сделаете, ни утеплите дом так как им нафиг это не надо, не отключите подьезд от ЦО так как тупо не соберете подписи с жильцов.. НИЧЕГО не сделаете, так как у нас калечный закон который одних жильцов нормальных делает заложниками идиотов ..и коммунальных предприятий. Это рабство самое настоящее рабство. Коммунальное. Но суть не меняеться. PS Знаете что мне нужно от Президента ? Один закон всего один - разрешение на отключку от ЦО. Больше ничего не надо. Всего один закон..Но боюсь что в Украине такой президент еще не родился((
Faceless В кое чем с Вами согласен! Но у нас как раз старый дом, 7 квартир еще до добаного запрета ранее перешли на автономку, а сейчас поставили запрет. Где и куда уже только не ходил, в мерию, теплоенерго, котельню и везде одно и тоже, отключится вы сможете , отрезать трубы , но счета всеравно будут приходить! Нужно это делать официально, а официально стоит запрет! Руки связаны, сделать это по новым законом нельзя! Только могут дома где больше 50% уже на автономке, а таких домов в городе просто на пальцах сосчетать. И я говорю какой выход....и они мне ну продавайте квартиру и покупайте в новом доме, или едьте загранницу и там зарабатывайте? Это странна? Да уже невидимым глазом видно что все идет по худшему сценарию, все кто может уезжают, другие вымирают, у кого не слышу так кто-то умер, ой сколько квартир скоро будет пустых, не знать куда девать тот хлам.