Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...

Додано: Нед 31 тра, 2020 19:07

Raymond написав: Faceless



ну понятно, блокируют счета, но мне не понятно, почему не ввести или переоборудовать так дома чтобы можно было економить на отоплении?

сейчас всем не секрет что отопление не то что дорогое, а уже золотоеее! Так платить нужно еще пол года в году!

Нам говорят о том как економят немцы, всякие басни рассказывают, да там економят на ресурсах, но у нас руки связаны, всего лишь поставили счетчик на дом, и всеравно гачит на полную катушку, и потом плати по полной. А нужно было б монополистам сделать так чтобы каждый человек сам мог принимать решение сколько градусов ему достаточно в квартире и по деньгам! Кроме того цены на продукты питания уже такие же как в ЕС а то и выше, а зарплаты и пенсии сопоставими с Африкой, где круглый год лето.

Государи наши хитрые, мало того что субсидию тяжело добится, так еще плати по полной и руки связали, так теперь еще счета хотят арестовывать, пускай цены сделают сопоставими с украинскими пенсиями и зарплатами.

Кто больше всех заинтересован в экономии на отоплении? Разве не те, кто платит, и кто является влвдельцем жилья? Не они ли в первую очередь должны этим заниматься? Госпрограммы, это, конечно, хорошо, но хватит уже ждать, что вам в вашей собственности что-то должно делать государство.В новых домах с горизонтальной разводкой отопления - регулируйте, как хотите. В старых с вертикальной это куда сложнее, и этим должны бы озаботиться сами жильцы - они же владельцы дома. Утепление дома - кто вам это должен подарить, дом ваш. Регуляторы на батареи поставить тоже кто вам должен, вы же хозяин, это ваши проблемы и ваши обязанности. Имущество нужно содержать, владение обязывает. И не надо заезженную пластинку включать с всякими глупостями о зарплатах и ценах.А вообще, тема то не про коммуналку. Это ж как надо постараться, чтобы за долги за коммуналку в реестр должников попасть