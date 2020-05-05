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Мін'юст пропонує банкам
автоматично блокувати рахунки...

Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:27

  _hunter написав:
  Zebra написав:Я не согласен с тем, что тарифы на коммуналку устанавливаются монопольно. Выдумывают новые виды типа вывоза мусора, транспортировку газа, не снижаются цены на ЦО, хотя цена газа на сегодня там 30% максимум, остальные 70% идут в карман - видя это не разрешено отключаться и переходить на автономку. Фактически коммунальное рабство.

Методом борьбы остались только неплатежи, и те пытаются любыми методами завернуть.

Странно: а адекватные люди просто меняли МЖ (место жительства) -- многоэтажки со своими котельными (если так ЦО/ГВ "чешутся") или частные дома (если и остальные услуги "мешают").
Но и там забавные индивиды находятся -- периодически к мусорке подъезжает x7 с областными номерами -- и из багажника выбрасываются два/три пакета мусора :shock:


"адекватна" порада від "адекватної" людини :mrgreen: ви може не в курсі що змінити місце проживання намалих грошей коштує, нє? допоможете може їм?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:20

  Джон написав:PS Знаете что мне нужно от Президента ? Один закон всего один - разрешение на отключку от ЦО. Больше ничего не надо. Всего один закон..Но боюсь что в Украине такой президент еще не родился((

А разрешения на удаление монолитных конструкций в "своей" квартире -- не нужно? -- тоже очень мешают стены иногда...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:13

  Zebra написав:
  _hunter написав:
  Zebra написав:Я не согласен с тем, что тарифы на коммуналку устанавливаются монопольно. Выдумывают новые виды типа вывоза мусора, транспортировку газа, не снижаются цены на ЦО, хотя цена газа на сегодня там 30% максимум, остальные 70% идут в карман - видя это не разрешено отключаться и переходить на автономку. Фактически коммунальное рабство.

Методом борьбы остались только неплатежи, и те пытаются любыми методами завернуть.

Странно: а адекватные люди просто меняли МЖ (место жительства) -- многоэтажки со своими котельными (если так ЦО/ГВ "чешутся") или частные дома (если и остальные услуги "мешают").
Но и там забавные индивиды находятся -- периодически к мусорке подъезжает x7 с областными номерами -- и из багажника выбрасываются два/три пакета мусора :shock:

Почему я должен менять место жительства? Пусть меняют место жительства олигархи-монополисты на камеру в СИЗО, а затем в колонии, что довели страну до $3 млрд коммунальных долгов.

Кто говорил о "должен"???
Просто методика "борьбы" некое удивление вызывает. И никие ассоциации с контингентом Троещины: "мне новый смартфон дорого купить, а эти ходют тут понимаиш -- пущай делются".
В правовом государстве метод борьбы только один: есть нарушение -- идем в суд.
А если начинается детсадовское "а чего я -- это же они" -- откуда этому правовому государству взяться-то?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:01

Re: Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...

  _hunter написав:А разрешения на удаление монолитных конструкций в "своей" квартире -- не нужно?
А что уже на них лично вам коммуналку насчитывают или опыт удаления есть? Вообще если хочется "блеснуть умом" то не монолитные а несущие)), а монолитные стены все).
Джон
 
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