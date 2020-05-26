Вважається, що ломбарди відвідують в основному люди з низькими доходами, які несуть туди наявні цінності, щоб роздобути грошей до зарплати або пенсії.
Дивися повний текст Ломбардам заборонять брати з клієнтів більше, ніж коштує заставна річ.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 10:29
Ломбардам заборонять брати з клієнтів більше, ніж коштує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ломбардам заборонять брати з клієнтів більше, ніж коштує заставна річ.
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:29
Бла-бла и ничего больше. Популизм от НБ. Мы все видели как контролировался уровень цен на маски и дезинфекторы))
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