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Для колекторів напишуть
"етичний кодекс"

Для колекторів напишуть "етичний кодекс"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:58

Для колекторів напишуть "етичний кодекс"

Пропонуємо до обговорення:
З цього моменту регулювати діяльність небанківських фінансових компаній і контролювати їх роботу почне НБУ.

Дивися повний текст Для колекторів напишуть \"етичний кодекс\".
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:58

гагага!
жодна професія, що має кодекси чи клятви, їх не дотримує.
Судді?
адвокати?
гіппократи?
понти-мєнти?
презік?
пракурори?
пішитє Шура, пішитє. Бумага всьо видєржит.
igorbuda52
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