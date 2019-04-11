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Кабмин оставит без субсидии пользователей без газового счетч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 чер, 2020 18:25
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Додано: Пон 08 чер, 2020 18:26
А установка счетчика более 4000 гривен. При том, что счетчик 300 гривен стоит. Круто придумано. Рэкет на ровном месте.
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- Повідомлень: 21512
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