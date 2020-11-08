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ФОП і РРО
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Пон 09 лис, 2020 15:12
Долярчик
1.Мне лично интересна инфоромация от вас, с низов,от самых мелких ФОПов.
По большому счету - они неплохой индикатор того,каково реально положение дел в экономике.
2.Еще раз о наркомании (финансовой).https://news.finance.ua/ua/news/-/48176 ... parlamenti
..........Чи буде дефолт в Україні: на які дії МВФ очікують у парламенті
2021 року Україна зможе уникнути дефолту завдяки переговорам з МВФ.
Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.... .
Дожились, едрена вошь.
Основой фактор всего- роста,бюджета и т.п.
Попрошайничество.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:14
Автор77 написав:
Сам не могу понять, почему вроде как декларируют физический рост по рознице, а с другой стороны - в нашем облцентре на топовых улицах, если раньше было ноль под аренду, то на прошлой недели, проезжая центром с пару десятков насчитал вакантных.
Возможно оборот розничный считали по кассовым аппаратам, а их стало больше из-за введения обязательности РРО для частных предпринимателей
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:17
Serg-ik написав: Автор77 написав:
Сам не могу понять, почему вроде как декларируют физический рост по рознице, а с другой стороны - в нашем облцентре на топовых улицах, если раньше было ноль под аренду, то на прошлой недели, проезжая центром с пару десятков насчитал вакантных.
Возможно оборот розничный считали по кассовым аппаратам, а их стало больше из-за введения обязательности РРО для частных предпринимателей
РРО для всех ФОПов собственно еще не ввели. С 1 января будет для части (интернет и тд) и с 1 апреля следующего года уже будет для всех, кроме самых мелких из 1 группы.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:23
Автор77 написав:Долярчик
1.Мне лично интересна инфоромация от вас, с низов,от самых мелких ФОПов.
По большому счету - они неплохой индикатор того,каково реально положение дел в экономике.
Человек в прошлом году купил квартиру в новострое и сделал ремонт. В конце этого года собирается брать ещё 2 в кредит и это при жене учительнице.
Как по мне то армагеддона не наблюдается.
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Игорь
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:50
Игорь написав: Автор77 написав:Долярчик
1.Мне лично интересна инфоромация от вас, с низов,от самых мелких ФОПов.
По большому счету - они неплохой индикатор того,каково реально положение дел в экономике.
Человек в прошлом году купил квартиру в новострое и сделал ремонт. В конце этого года собирается брать ещё 2 в кредит и это при жене учительнице.
Как по мне то армагеддона не наблюдается.
Так не важливо скільки людина заробляє - ВАЖЛИВО, СКІЛЬКИ ВІДКЛАДАЄ!!!
(я ж нічим себе не балую: скромна їжа, скромний відпочинок в Шацьку/Лазурному, автівки - не маю) і т. п.
Тож, читайте мій підпис
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:54
Игорь написав: Автор77 написав:Долярчик
1.Мне лично интересна инфоромация от вас, с низов,от самых мелких ФОПов.
По большому счету - они неплохой индикатор того,каково реально положение дел в экономике.
Человек в прошлом году купил квартиру в новострое и сделал ремонт. В конце этого года собирается брать ещё 2 в кредит и это при жене учительнице.
Как по мне то армагеддона не наблюдается.
А, взагалі, то в минулому році тільки заселився, а купив її на котловані ще ТРИ роки тому!
В кінці року планую брати ОДНУ і то, маленьку!!!
Так що ще раз - не той багатий, хто багато заробляє, а той - хто мало витрачає! ©
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