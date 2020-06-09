Про це повідомляє АН "Благовіст".
Дивися повний текст Оренда квартир у Києві подешевшала.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 11:27
Оренда квартир у Києві подешевшала
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оренда квартир у Києві подешевшала.
Додано: Нед 14 чер, 2020 11:28
Последнее, что нужно было человеку - это переезд во время карантинной самоизоляции. Прям толпами ходили в поисках оазиса. Спрос упал. Малополезных сотрудников уволили. Те съехали с арендованной квартиры обратно к родителям. Но самоизоляция с таким количеством людей в квартире - хороший мотиватор искать работу и квартиру. И не осень думаю все, как всегда, будет разобрано, в том числе и студентами.
Арендный бизнес очень чувствительный, и все нужно учитывать.
Додано: Нед 14 чер, 2020 16:55
Да,очень не выгодно сейчас сдавать квартиру. Класно торговать овощами особенно если сам вырастил. Касса трех дней равняется оренде квартиры за месяц.
Додано: Нед 14 чер, 2020 18:05
Цены будут пикировать и дальше. Предложение всё больше превышает спрос. В Киеве ловить больше нечего - после оплаты аренды на жизнь остаются те же 3-4 тыс. гривен, что можно заработать и у себя дома, в провинции.Сейчас заработать можно только гастарбайтером в ЕС.
С другой стороны, короновирус покосит немало киевлян, наследники которых, ввиду нереальности продажи в данный момент недвижимости, будут пытаться сдавать освободившееся жильё.
Додано: Нед 14 чер, 2020 18:11
Re: Оренда квартир у Києві подешевшала
Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает.
То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:08
Весенняя волна короны - это только цветочки, ягодки будут осенью. В Киеве заработать можно, но не всем. Хорошо тем, кто тут родился, учился, обзавёлся связями в трёх поколениях, и да , талантлив. Для провинциала в Киеве предел возможностей - 10000 на кассе супермаркета.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:13
Re: Оренда квартир у Києві подешевшала
Что там будет с короной - это пальцем в небо.
Прилично заработать в Киеве может и провинциал, в том числе и учившийся не в Киеве, ну и да, если не глуп и что-то умеет. Никакие связи в трех поколениях не обязательны, и касса - далеко не предел возможностей.
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:22
Осень рассудит, кто был прав, а кто не очень.
Прилично зарабатывать - это сколько?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:30
Насчет фактора смертности от коронавируса вы правы - нет предпосылок, что там будет сколь-либо заметное влияние (а если, не дай бог, будет - это уже вообще другая реальность, о которой даже думать не хочется).
А вот насчет экономического влияния - неправы. Расходы на аренду - это доля в доходах населения. Безработица будет мультиплицировать снижение средних зарплат. Какой уж там рост аренды? Номинальные зарплаты по стране обвалились на 9%, по Киеву - на 11%. Видите предпосылки их восстановления? Поделитесь, плиз.
Плюс рост безработицы с 8,5% до 12,5% до конца года (оценка МВФ) - это дополнительные 800 тыс людей без доходов.
Добавьте к этому полный коллапс посуточной аренды, которая вопреки мантрам риэлторов не вернет до конца 2020-го даже половину былого спроса...
Додано: Пон 15 чер, 2020 03:24
Faceless Доброй ночи! По поводу: "Что там будет с короной - это пальцем в небо". Предлагаю рассмотреть конкретные цифры за последнюю неделю. 07.06.2020- зафиксировано 485 новых случаев, 10.06.2020- 525 новых случаев, 11.06.2020- 689 новых случаев, 12.06.2020- 753 новых случаев. И того за пять дней разгон от 485 человек до 753. С такими темпами на следующей неделе смело перешагнем за тысячу. И Вы правда считаете, что осенью ситуация улучшится? На мой взгляд всё только начинается. Таких рекорды по количеству заболевших не было никогда- это абсолютные рекорды Украины на прошлой неделе. А с учетом того, что везде повсеместно вводят послабления, и открывают для общественного доступа всё подряд, ситуация будет только стабильно ухудшаться. Плюс халатность самого населения, которое вдруг решило, что всё прошло и можно делать что угодно. Выйдете на улицу и посмотрите, как толпы народа кучкуются на лавочках и столиках, теснятся в очередях, и уже практически никто не носит маски. Сегодня шел минут 15 пешком до магазина по центральной аллее в Харькове, встречных прохожих было не менее ста человек- в масках были двое, не считая меня. Все бессмертные, все не верят, а количество заболевших практически удвоилось за неделю. Так что на осень похоже будут очень плачевные перспективы. И туда же скопом полетит и аренда, и продажа недвижимости, и много-много всего остального.
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