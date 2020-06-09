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Оренда квартир у Києві подешевшала
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 07:12
Только по факту ситуация обратная. Рост цен. Около +100% к аренде по объявлениям. Временно вернувшиеся заробитчане всколыхнули рынок аренды. А, вот, цены на покупку жилья сильно упали.
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Додано: Пон 15 чер, 2020 07:50
Faceless написав:
warlamp написав:Цены будут пикировать и дальше. Предложение всё больше превышает спрос. В Киеве ловить больше нечего - после оплаты аренды на жизнь остаются те же 3-4 тыс. гривен, что можно заработать и у себя дома, в провинции.Сейчас заработать можно только гастарбайтером в ЕС.
С другой стороны, короновирус покосит немало киевлян, наследники которых, ввиду нереальности продажи в данный момент недвижимости, будут пытаться сдавать освободившееся жильё.
Уже к концу года, думаю, увидим всю несостоятельность вашего прогноза. Заметного падения аренды от текущего уровня скорее всего не будет, а возможно аренда даже немного подорожает.
То, якобы что в Киеве ловить нечего, и заработать можно только гастарбайтером - неправда, мягко говоря. Как и преувеличенмя о количестве пострадавших от вируса и рост предложения как следствие.
Я не вижу ничего радостного к концу года. Сейчас бизнес выйдя из карантина поймет, что спрос на товары и услуги очень сильно просел по сравнению с прошлым годом. Вышедших с вынужденных отпусков или сидевших за свой счет начнут переводить на неполный день или выгонять. Видя это, даже те у кого пока все ок уйдут в режим экономим, чем еще уменьшат спрос на товары и услуги.
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