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Кабмін надав дорогим вугільним
ТЕС пріоритет на ринку...

Кабмін надав дорогим вугільним ТЕС пріоритет на ринку...
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 22:27

Кабмін надав дорогим вугільним ТЕС пріоритет на ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 17 червня, опублікованому на урядовому порталі.

Дивися повний текст Кабмін надав дорогим вугільним ТЕС пріоритет на ринку електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 22:27

Сколько будет продолжаться этот ахметовский беспредел?Пора вмешаться президенту.Отмолчаться -не получится.шмыгаль с подружкой перешли красные линии.
sena_2008atp
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