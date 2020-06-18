Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 17 червня, опублікованому на урядовому порталі.
Дивися повний текст Кабмін надав дорогим вугільним ТЕС пріоритет на ринку електроенергії.
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Додано: Вів 23 чер, 2020 22:27
Кабмін надав дорогим вугільним ТЕС пріоритет на ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін надав дорогим вугільним ТЕС пріоритет на ринку електроенергії.
Додано: Вів 23 чер, 2020 22:27
Сколько будет продолжаться этот ахметовский беспредел?Пора вмешаться президенту.Отмолчаться -не получится.шмыгаль с подружкой перешли красные линии.
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