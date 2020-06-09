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"Роза вітрів" виконала
перший авіарейс на...

"Роза вітрів" виконала перший авіарейс на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:27

"Роза вітрів" виконала перший авіарейс на...

Пропонуємо до обговорення:
27 червня українська авіакомпанія Windrose виконала перший комерційний рейс на новому для неї типі повітряних суден - турбогвинтовому лайнері ATR-72.

Дивися повний текст \"Роза вітрів\" виконала перший авіарейс на турбогвинтовому літаку (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:27

А ведь были времена когда по этому маршруту, как и по многим другим, летали турбовинтовые самолеты Антонова...
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 08:57

  antikkristall написав:А ведь были времена когда по этому маршруту, как и по многим другим, летали турбовинтовые самолеты Антонова...

неужели "антоновцам" нечего предложить на замену АН-24 :(
это очередной камень над могилой украинской пормышленности....
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:30

Re: как давно это было

а ведь Зе заявлял, что на внутренних будут только Антоновы..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:29

це як швачка, яка працює на швейній фабриці, мусить купувати собі одяг у секондхенді. Наш АН має можливість будувати якісні літаки, але, блін, купити б/в дешевше...
maximxew
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:10

Ан-24 это разработка 50-х годов. Его замена Ан-140 напичкана росийской радиоэлектроникой и авионикой (то есть сейчас выпускаться без изменения конструкции не сможет), кроме того последний экземпляр этого самолета был собран девять лет назад в Иране. Антонову в нынешнем его состоянии распыляться на модернизацию еше одного типа это утопия. Сейчас бы потихоньку за следующие 3-5 лет начать собирать хотя бы мелкой серией 178, а потом уже и 148/158. Так что на новых отечественных винтовых самолетах мы уже вряд ли полетаем, а вот на турбореактивных - весьма реально.
laao
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:24

  laao написав:Ан-24 это разработка 50-х годов. Его замена Ан-140 напичкана росийской радиоэлектроникой и авионикой (то есть сейчас выпускаться без изменения конструкции не сможет), кроме того последний экземпляр этого самолета был собран девять лет назад в Иране. Антонову в нынешнем его состоянии распыляться на модернизацию еше одного типа это утопия. Сейчас бы потихоньку за следующие 3-5 лет начать собирать хотя бы мелкой серией 178, а потом уже и 148/158. Так что на новых отечественных винтовых самолетах мы уже вряд ли полетаем, а вот на турбореактивных - весьма реально.


Глядя на ХАЗ, где работало два поколения моих родственников, а один даже до сих пор не уволися, практически уверен что на новых украинских самолетах мы не полетаем...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:31

  sal написав:а ведь Зе заявлял, что на внутренних будут только Антоновы..

Заявлять можно что угодно, но рыночек порешает...
P.S. Антонов нужно продать частнику или закрыть и забыть как страшный сон(потому как нельзя получать столько дотационных денег и ничего не делать, это касается всех гос. предприятий)
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Delta7
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:27

Ан летали успешно и билеты по цене как на поезд.Необходимо запускать отечественные самолеты с адекватными ценами
bklochok
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