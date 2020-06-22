RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Роза вітрів" виконала
перший авіарейс на...

"Роза вітрів" виконала перший авіарейс на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:00

Re: кандидат

  Delta7 написав:Заявлять можно что угодно, но рыночек

Президенту негоже завлять что угодно
sal
 
Заблокований
Повідомлень: 3879
З нами з: 25.03.16
Подякував: 792 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 11:46

Delta7
За 9 місяців 2018 року ДП Антонов мало чистого прибутку 5.4 мільярди гривень. Це одне з підприємств, котрому головне не заважати.
Farghor
 
Повідомлень: 6
З нами з: 20.03.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:28

А чего это тут все рассказывают ЧАСТНОЙ авиакомпании какие самолёты ей покупать? :mrgreen:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1152
З нами з: 12.12.11
Подякував: 880 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:31

У Антонова нет государственных дотаций и не было начиная с девяностыхони, КБ само зарабатывает деньги перевозя грузы по всему миру на своих Русланах.
alexbelushi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 12:33

Плюс в данный момент КБ Антонов входит в Укроборонпром, который ничего не делая доит завод
alexbelushi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна виконала одну з вимог МВФ
R2 » Пон 06 лип, 2020 13:00
3 130
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 16:31
p_a_l
В Україну прибув перший контейнерний поїзд із...
R2 » Пон 06 лип, 2020 14:20
2 114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 15:38
maestro71
Митниця не виконала план на 3 мільярди
R2 » Пон 22 чер, 2020 16:33
2 172
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 чер, 2020 16:10
pogorelets

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.