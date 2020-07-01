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6,5 тисячі гривень: Шмигаль
розповів про наслідки...

6,5 тисячі гривень: Шмигаль розповів про наслідки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:38

  alex7gk написав:<b>RomanTik</b>
В этом главная проблема украинцев. Они надеются что какие-то органы решат их проблемы. Такое работает при диктатуре. При демократии вы сами все должны проверять и контролировать.


Может опишите процедуру как мы "должны проверять и контролировать при демократии"?.
Vladik
 
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З нами з: 02.07.20
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