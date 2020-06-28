Незважаючи на те що в Україні припинили зростати ціни на автогаз, вартість автомобільного пального в цілому незабаром може підвищитися.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:10
Українцям загрожує зростання цін на бензин: прогноз експерта
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Дивися повний текст Українцям загрожує зростання цін на бензин: прогноз експерта.
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:11
Лучше скажите ,что украинцам не грозит?Анархия и беспредел,царящие во власти,позволяют барыгам "развивать" экономику по своим законам.
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