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Українцям загрожує зростання
цін на бензин: прогноз експерта

Українцям загрожує зростання цін на бензин: прогноз експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:10

Українцям загрожує зростання цін на бензин: прогноз експерта

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те що в Україні припинили зростати ціни на автогаз, вартість автомобільного пального в цілому незабаром може підвищитися.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:11

Лучше скажите ,что украинцам не грозит?Анархия и беспредел,царящие во власти,позволяют барыгам "развивать" экономику по своим законам.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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