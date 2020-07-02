Відставка очільника НБУ – це звичайна ротація.
Дивися повний текст Експерт розповів, чи відчують українці наслідки відставки Смолія.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:57
Експерт розповів, чи відчують українці наслідки...
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Дивися повний текст Експерт розповів, чи відчують українці наслідки відставки Смолія.
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:59
Игорь, идите лесом со своими экспертными интервью!
Все видно уже сегодня!
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