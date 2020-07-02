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Експерт розповів, чи
відчують українці наслідки...

Експерт розповів, чи відчують українці наслідки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:57

Експерт розповів, чи відчують українці наслідки...

Пропонуємо до обговорення:
Відставка очільника НБУ – це звичайна ротація.

Дивися повний текст Експерт розповів, чи відчують українці наслідки відставки Смолія.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:59

Игорь, идите лесом со своими экспертными интервью!
Все видно уже сегодня!
amorroma_amorroma
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