Відставка очільника НБУ – це звичайна ротація.
Дивися повний текст Експерт розповів, чи відчують українці наслідки відставки Смолія.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:57
Експерт розповів, чи відчують українці наслідки...
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Дивися повний текст Експерт розповів, чи відчують українці наслідки відставки Смолія.
Додано: Чет 02 лип, 2020 21:57
Обычная ротация? Ха, как-будто в Украине есть кем заменить. Я думаю, что человек устал от тупости вышестоящей власти и промоутеров в роли управления финансами
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:59
Игорь, идите лесом со своими экспертными интервью!
Все видно уже сегодня!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:17
Re: Експерт розповів, чи відчують українці наслідки...
Игорь Гарбарук состоит в сообществе executive.ru
Там он рекламирует себя как управленца с большим стажем и преподавателя. Но востребованные управленцы обычно в рекламе не нуждаются...
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