|
|
|
НБУ створив умови, що банкам невигідно видавати кредит...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:44
При чем здесь нацбанк? Такая система в стране что риски для бизнеса гораздо выше чем для всяких спекулятивных операций. Вот и маемо, то що маемо.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2260
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:45
ztbbig написав:
Арахамія та Дубинський у Верховній Раді і сам по собі Зезидент - це додаткові ризики пов'язані з неадекватністю цієї влади. Тож банки вимушені підвищувати відсотки враховуючи ці ризики
При пете проценты были ниже?
Не смешите.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2260
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:48
teslenko1961 написав:
Так як же запустити кредитування бізнесу?
Создать нормальные условия для бизнеса. Не будет таких рисков как сегодня, банки в очереди будут стоять что б дать кредит под низкий процент.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2260
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:16
В стране все выгодное создается исключительно для олигархов, это пора уяснить.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9836
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 725 раз.
- Подякували: 2134 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:20
teslenko1961 написав:
Так як же запустити кредитування бізнесу?
Элементарно Ватсон, сменить главу НБУ
Смена уже практически произошла, дело за малым
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3969
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 1201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 лип, 2020 13:30
Igorten написав: teslenko1961 написав:
Так як же запустити кредитування бізнесу?
Элементарно Ватсон, сменить главу НБУ
Смена уже практически произошла, дело за малым
Готов поспорить, ничего особо не изменится.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2260
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:49
https://news.finance.ua/ru/news/-/47399 ... h-kreditov
І до чого тут зміна голови НБУ, він свою справу зробив, знизив ставку до 6% і тепер відавати ці кредити стало вигідно, тепер став не вигідний сам голова НБУ
-
pogorelets
-
-
- Повідомлень: 461
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|