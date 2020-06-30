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Главу Мінфіну не влаштовує
низький курс долара

Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:55

Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара

Пропонуємо до обговорення:
Для підвищення доходів держбюджету в Україні бажаний вищий курс долара.

Дивися повний текст Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:55

Главу минфина устраивают заимствования через ОВГЗ, которые они провели за год? Или он в логическую цепочку не в состоянии связать курс и ОВГЗ?))
mvi
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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