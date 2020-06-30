Для підвищення доходів держбюджету в Україні бажаний вищий курс долара.
Дивися повний текст Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:55
Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:55
Главу минфина устраивают заимствования через ОВГЗ, которые они провели за год? Или он в логическую цепочку не в состоянии связать курс и ОВГЗ?))
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