Для підвищення доходів держбюджету в Україні бажаний вищий курс долара.
Дивися повний текст Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:55
Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:55
Главу минфина устраивают заимствования через ОВГЗ, которые они провели за год? Или он в логическую цепочку не в состоянии связать курс и ОВГЗ?))
Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:10
Якщо перекласти на звичайну мову ниття цього "спеца", то його слова означають наступне:"Ми такі компетентні,що не в змозі виконати Держ.бюджет, хоча і отримуємо шалені зарплати та преміальні.Урізати свої доходи ми не будемо, бо це святе.Пощипати крупний капітал з його схематозом не можна, бо це святе. Офшори зачіпати теж не можна, бо це святе.А от вжарити черговою девальвацією рядового українця , який отримує свій дохід в гривні... Да нє вопрос. Хай платить зі своєї кишені за нашу "шалену компетентність". Не сдохне.Ну ще трохи затягне свого паска,зате ми будемо в шоколаді,і дядьки з тугими гаманцями будуть задоволені і нам відстебнуть певний відсоток свого задоволення"
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|