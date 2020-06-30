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Главу Мінфіну не влаштовує
низький курс долара

Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:55

Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара

Пропонуємо до обговорення:
Для підвищення доходів держбюджету в Україні бажаний вищий курс долара.

Дивися повний текст Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:55

Главу минфина устраивают заимствования через ОВГЗ, которые они провели за год? Или он в логическую цепочку не в состоянии связать курс и ОВГЗ?))
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:32

Достали "специалисты"!!!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:10

Якщо перекласти на звичайну мову ниття цього "спеца", то його слова означають наступне:"Ми такі компетентні,що не в змозі виконати Держ.бюджет, хоча і отримуємо шалені зарплати та преміальні.Урізати свої доходи ми не будемо, бо це святе.Пощипати крупний капітал з його схематозом не можна, бо це святе. Офшори зачіпати теж не можна, бо це святе.А от вжарити черговою девальвацією рядового українця , який отримує свій дохід в гривні... Да нє вопрос. Хай платить зі своєї кишені за нашу "шалену компетентність". Не сдохне.Ну ще трохи затягне свого паска,зате ми будемо в шоколаді,і дядьки з тугими гаманцями будуть задоволені і нам відстебнуть певний відсоток свого задоволення"
qazzax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:49

Якась маячня. А який курс влаштує главу мінфіну? Може 100, може 100500? Курс це просто цифра, він може бути будь-яким і на економіку це не впливає. Впливає зміна курсу. Якщо вчора курс 24, сьогодні 27, завтра 30 це означає, що ті, в кого на руках гривні стають щодня біднішими. Як ми жили з курсом 5, 8? Як Європа живе з курсом 0.9 євро за долар?
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:03

Экономика в заднице, свадебные фотографы не могут управиться со страной.
eduard_k
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