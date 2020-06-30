Для підвищення доходів держбюджету в Україні бажаний вищий курс долара.
Дивися повний текст Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:55
Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:55
Главу минфина устраивают заимствования через ОВГЗ, которые они провели за год? Или он в логическую цепочку не в состоянии связать курс и ОВГЗ?))
Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:10
Якщо перекласти на звичайну мову ниття цього "спеца", то його слова означають наступне:"Ми такі компетентні,що не в змозі виконати Держ.бюджет, хоча і отримуємо шалені зарплати та преміальні.Урізати свої доходи ми не будемо, бо це святе.Пощипати крупний капітал з його схематозом не можна, бо це святе. Офшори зачіпати теж не можна, бо це святе.А от вжарити черговою девальвацією рядового українця , який отримує свій дохід в гривні... Да нє вопрос. Хай платить зі своєї кишені за нашу "шалену компетентність". Не сдохне.Ну ще трохи затягне свого паска,зате ми будемо в шоколаді,і дядьки з тугими гаманцями будуть задоволені і нам відстебнуть певний відсоток свого задоволення"
Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:49
Якась маячня. А який курс влаштує главу мінфіну? Може 100, може 100500? Курс це просто цифра, він може бути будь-яким і на економіку це не впливає. Впливає зміна курсу. Якщо вчора курс 24, сьогодні 27, завтра 30 це означає, що ті, в кого на руках гривні стають щодня біднішими. Як ми жили з курсом 5, 8? Як Європа живе з курсом 0.9 євро за долар?
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:03
Экономика в заднице, свадебные фотографы не могут управиться со страной.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:06
Це ж фінансовий форум, логічно, що тут експерт на експерті. Ну може ви нам поясните, чим краще мати, скажімо 3000 гривень при курсі 30 гривень за долар, ніж мати 2400 гривень при курсі 24 гривні за долар?
Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:47
зеленский проел все деньги а пенсии и зарплати надо платить вот и запустят станок
а курс их мало волнует они всеравно в баксах сбережения держат
Додано: Суб 04 лип, 2020 09:52
Конечно его не устраивает))) Гораздо легче ведь напечатать гривны, обесценить ее,азогнать инфляцию и отчитаться о бешеном посте экономики в грн. Великие цифры!!! ... и скудность ума.
|