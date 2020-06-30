Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара

Зачем додумывать за главу минфина ? Главу минфина устраивает курс, заложенный в главный финансовый документ страны - Госбюджет на 2020 год. Он же вроде ясно об этом сказал.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 10:31
Зачем додумывать за главу минфина ? Главу минфина устраивает курс, заложенный в главный финансовый документ страны - Госбюджет на 2020 год. Он же вроде ясно об этом сказал.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:16
Я про те, що можна помножити курс на будь-яке число і буде більше гривень у бюджеті. Навіщо зупинятися на 30? Чи скільки там в бюджеті закладено.
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