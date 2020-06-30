Главу Мінфіну не влаштовує низький курс долара

Додано: Суб 04 лип, 2020 14:08

0mage0 написав: Одна з функцій грошей бути засобом заощадження та збереження вартості. Одна з функцій грошей бути засобом заощадження та збереження вартості.

0mage0 написав: Якщо отримавши зарплату ви думаєте, скільки витратити просто зараз, а скільки треба поміняти на долари до вечора, бо завтра буде інший курс і інші ціни, це, по-вашому, дає хоч якесь право на існування національної валюти? Та що розповідати, в 90-ті Якщо отримавши зарплату ви думаєте, скільки витратити просто зараз, а скільки треба поміняти на долари до вечора, бо завтра буде інший курс і інші ціни, це, по-вашому, дає хоч якесь право на існування національної валюти? Та що розповідати, в 90-ті

0mage0 написав: Отже, пересічна людина має жити від зарплати до зарплати? А бізнес оновлювати ціни щодня? Чи може вже писати одразу ціни в доларах? Отже, пересічна людина має жити від зарплати до зарплати? А бізнес оновлювати ціни щодня? Чи може вже писати одразу ціни в доларах?

у денег нет функции сохранения стоимости. Основная функция денег - это мера стоимости и средство платежа.При стабильной небольшой инфляции вам не нужно будет думать сколько потратить сейчас, а сколько поменять на долары до вечера. Точно также как вы не думаете об этом сейчас, несмотря на постоянное повышение цен в магазинах и снижение зарплат.Сейчас например цены постоянно растут, а зарплаты падают и число рабочих мест тоже падает. Растёт безработица и такими темпами скоро наступит голод и отсутствие работы - это результат ревальвации. Причём цены сейчас растут не только в гривне но и в долларах. Поэтому у вас сейчас вообще нет выбора как сохранить ваши деньги - они обесцениваются хоть в гривне, хоть в долларах.Вам сильно помогает то что гривна по отношению к доллару дорожает когда ценники на товары при этом растут не только в гривне, но и в долларах? А работу становится найти всё трудней и трудней. Что в этом хорошего?Или вам нравится что товары в Украине дорожают по сравнению с их ценой за границей, а производить что-либо в Украине становится не выгодно, т.к. за границей это делать намного дешевле?Вы не понимаете что при ревальвации зарплаты у вас скоро вообще не будет, потому что не будет работы? Производства позакрываются из-за дороговизны рабочей силы и уйдут за границу. А вы останетесь без работы, с растущими ценами и налогами, которые сожрут все ваши накопления быстрей чем вы опомнитесь.