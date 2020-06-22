Кабмін надав фінплани основних держпідприємств.
Дивися повний текст Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх директорів зростають.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 10:47
Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх директорів зростають.
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:22
Зп в гос компаниях должны быть в разы выше рынка потому что страна коррумпирована с неработаещей правоохранительной системой только мат независимый директор может отказать очередному чинуши прокурору и сбу от освоения ремонтного бюджета до приема его сынка-дибила.
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:11
14567.
В Украине не может быть таких зарплат,которые искоренят коррупцию.Будут получать миллионы и всеравно будут воровать.Не тешьте себя иллюзиями.
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:30
Дешевле мне кажется проводить аудит проверки периодически, чем платить заоблачные зарплаты
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:46
вот еще из той же серии
а вывод сделанный из этого вааще улетный
вместо того чтобы разогнать весь менеджмент этих банков, они собираются за наш счет их и дальше кормить.
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