Нардеп: прибуток держпідприємств падає - зарплати їхніх...

Додано: Пон 06 лип, 2020 14:08

Выше, чем в "Дойче Бан". Как в Украине хотят вернуть членам набсоветов госкомпаний космические зарплатыКриклий хочет вернуть космические зарплаты членам набсовета Укрзализныци. Мол, иначе эти мега-специалисты разбегутся.Но если сравнить их докарантинные зарплаты с зп членов набсоветов западных компаний, то честно говоря, не понятно кто куда бежать долженВ своей речи на увольнение правительства Гончарука президент Владимир Зеленский еще в марте пошутил, что украинцы в набсоветах скоро станут национальным меньшинством. Однако с тех пор ситуация не изменилась."Укрзализныця" и "Приватбанк"Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала зарплаты членов набсовета железнодорожной компании до того, как в конце апреля их урезал Кабмин.За двадцать месяцев работы – с 1 сентября 2018-го по 30 апреля 2020-го года - глава наблюдательного совета Шевки Аджунер получил более 13,8 млн грн.Это в среднем по 700 тысяч гривен в месяц.Другие члены совета - Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун - за тот же период получили по 11,73 миллиона – то есть почти 590 тысяч за месяц.Олег Журавлев и Сергей Лещенко - единственные украинцы в набсовете "УЗ" - за первые четыре месяца 2020-го получили почти по полтора миллиона. Каждый месяц их зарплата составляла в среднем 350 тысяч гривен.Адомас Аудицкас за двадцать месяцев получил почти 3,1 млн грн. В среднем за месяц - почти 390 тысяч гривен.Также на днях стал известен уровень зарплат в государственном "Приватбанке". Глава его наблюдательного совета американка Шэрон Иски получает $2 тысячи в день. Ранее она работала в госказначействе США и была экспертом Международного валютного фонда.Правда, работает Шэрон только десять дней в месяц. Получая таким образом 20 тысяч долларов или 540 тысяч гривен за этот период. Если же экстраполировать на месяц, то было бы порядка полутора миллионов.При этом глава набсовета даже не появляется в Украине, проживая во Флориде.На Западе платят вдвое меньшеФинансовый эксперт Павел Вернивский опубликовал зарплаты в набсоветах крупных западных компаний и сравнил их с украинскими аналогами."Если Криклий считает этот уровень зарплат нормальным, то покажите ему, какие зарплаты у набсовета "Дойче Бан". По уровню дохода эта компания в 15 раз больше, чем УЗ.Вот если говорить про Deutsche Bahn. Самый большой оклад в 2017 получил Председатель Наблюдательного совета Utz-Hellmuth Felcht - 105 тысяч евро за год.Далее:Alexander Kirchner - 68 тысяч евро.Jürgen Krumnow - 60 тысяч евро.14 Членов набсовета получили компенсацию в размере от 30 до 40 тысяч евро.Общий размер годовой компенсации 20 Членам Наблюдательного совета "Дойче Бан" составил 909,9 тысяч евро", - пишет Вернивский.То есть если глава набсовета "УЗ" Шевки Аджунер получал в среднем 23 тысячи евро в месяц, то его коллега из "Дойче Бан" Уц-Гельмут Флехт - 8 750 евро. В два с половиной раза меньше.И это при том, что немецкая железнодорожная компания в 15 доходнее украинской.Далее Вернивский сравнивает выплаты иностранцам в Украине с теми, что они получают в других крупных западных компаниях."Также ради интереса могу показать зарплаты совета директоров Airbus. И здесь мы тоже перещеголяли европейцев.И я хочу напомнить, что Airbus только одна прибыль составляет, как весь доход УЗ! А сама компания в десятки раз больше, чем УЗ!Председатель совета получает 200 тысяч евро в год.Члены совета - 80 тысяч евро.Дополнительно также оплачивается участие в Комитетах: 30 тысяч для Председателя и 20 тысяч для членов набсовета.Плюс каждое посещение собрания совета - 15 тысяч для Председателя и 10 тысяч для члена Совета. Также можно присутствовать на собрании в дистанционном режиме (телефон), но тогда стоимость компенсации уменьшается в два раза.При условии 10 собраний в год, член совета директоров может выйти на зарплату в 200 тысяч евро в год. Это максимум. К примеру, Жан-Пьер Кламадье, член совета директоров Airbus, заработал примерно 120 тысяч евро в год.Ещё могу показать зарплаты набсовета Роллс-Ройса (по объему выручки компания в 5 раз больше УЗ).Здесь мы тоже перещеголяли британцев. Только у главы набсовета зарплата 427 тысяч. У всех остальных от 70￼ до 100 тысяч фунтов.Эффективна ли работа иностранцев в набсоветах?СБУ недавно подготовила для Кабмина отчет, эффективна ли работа набсовета "Укрзализныци". В нем утверждается, что нет."По выводам специалистов, с 2015 года продолжается постоянное обесценивание активов компании (ориентировочно 13 млрд грн), что, в первую очередь, стало причиной системного невыполнения финпланов, приводит к существенному отставанию темпов капитальных инвестиций на обновление основных фондов по сравнению с их износом. Так, согласно консолидированным отчетам о выполнении финансовых планов УЗ в 2018-2019 гг., не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, из-за чего выполнение планов капитальных инвестиций в 2018 году составило 67,5%, а за девять месяцев 2019 года – 58,6%", - говорится в тексте документа.Также СБУ считает, что сокращение надлежащего финансирования первоочередных нужд УЗ было связано в том числе со значительным увеличением фонда заработной платы, который с 2016 года вырос с 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (в первую очередь это касалось руководителей высшего и среднего звена – набсовета, правления, руководителей департаментов, региональных филиалов).Члены набсовета УЗ за период 2018-2019 гг. получили денежные выплаты и премии на сумму около 50 млн грн за якобы "улучшение финансово-экономических показателей компании".Кроме того, в записке отмечается, что в феврале 2020 года УЗ объявила о публичной закупке с ожидаемой стоимостью более 85 млн грн с покупки консультационных услуг по повышению операционной эффективности, что дублируется с выполнением непосредственных функций и задач, возложенных на главу, членов набсовета и членов правления компании, а также на ее профильные департаменты."Таким образом, сформированный набсовет и установленный им в течение 2018-2019 гг. порядок контроля за деятельностью правления Общества не содействовали улучшению финансово-экономического положения АО "Укрзализныця", а только обострили существующие проблемы функционирования Общества", - подытожили в СБУ.В принципе, жалкое состояние "УЗ" было видно невооруженным глазом, и супер-зарплаты "наблюдателей" с этим никак не коррелировались.Вопрос лишь в том, отважится ли власть на политическое решение поставить украинские госкомпании под контроль менее дорогих, но более эффективных менеджеров.