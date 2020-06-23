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Галина Третьякова: у 2025 році наша країна стане 11-ю з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Про кілька проблем, з якими потрібно працювати владі, щоб покращити життя людей поважного віку.
Дивися повний текст Галина Третьякова: у 2025 році наша країна стане 11-ю з 30 «найстаріших» країн світу
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Додано: Сер 08 лип, 2020 16:38
Верить Третьяковой это себя не уважать
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