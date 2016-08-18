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Голова Держсгеокадастру: Немає
реєстру громадян, які...

Голова Держсгеокадастру: Немає реєстру громадян, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:36

Голова Держсгеокадастру: Немає реєстру громадян, які...

Пропонуємо до обговорення:
У Держгеокадастрі, який роками виділяв державні землі тисячами гектарів, відсутній реєстр осіб, які реалізували своє право на отримання земель сільськогосподарського призначення.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:36

В каков смысл нам знать "правду о своих "героях" ? У нас вон в раде что не "слуга" то герой, Коломойский тот 3-ды герой, и куча других героев и толку ? Не нужно далеко ходить, можно без реестра пройтись по рекреационным зонам в том же Киеве и рядом с ним. Роман Лещенко, для чего ? Что бы "порадоваться" за людей которые имеют нас и страну ??? Или типа без реестра вы не можете отобрать, наказать, снести, вернуть ??? Граждане чиновники, ну не злите народ. Я понимаю что как по Высоцкому "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков", а вдруг случится чудо и появится и вас будут бить.
Igorten
 
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