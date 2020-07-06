Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області, передає "Радіо Свобода".
Дивися повний текст Президент вважає, що через курс гривні українські компанії \"недоотримали мільйони і закрилися\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:09
Президент вважає, що через курс гривні українські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент вважає, що через курс гривні українські компанії \"недоотримали мільйони і закрилися\".
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:10
Скучно живем, давно девала небыло. Ну и год четный, зачем ждать 2022, можно и в 2020.
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:26
Он ,что валенок, а почему бюджет посчитали по 30,а не по 40? Чтобы скрыть дефицит бюджета -для этого считали...Он пусть разберется, что для чего...
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:35
А гарант не вважає що потрібно відновлювати рабство. Так великі підприємства в рази більше разово отримають доходу.
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:43
Так а навіщо рахувати бюджет з курсом 30? Давайте одразу 50. Буде більше гривень, всі будуть отримувати мільйони.
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|