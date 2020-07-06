Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області, передає "Радіо Свобода".
Дивися повний текст Президент вважає, що через курс гривні українські компанії \"недоотримали мільйони і закрилися\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:09
Президент вважає, що через курс гривні українські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент вважає, що через курс гривні українські компанії \"недоотримали мільйони і закрилися\".
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:10
Скучно живем, давно девала небыло. Ну и год четный, зачем ждать 2022, можно и в 2020.
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:26
Он ,что валенок, а почему бюджет посчитали по 30,а не по 40? Чтобы скрыть дефицит бюджета -для этого считали...Он пусть разберется, что для чего...
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:35
А гарант не вважає що потрібно відновлювати рабство. Так великі підприємства в рази більше разово отримають доходу.
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:43
Так а навіщо рахувати бюджет з курсом 30? Давайте одразу 50. Буде більше гривень, всі будуть отримувати мільйони. Якесь королівство кривих дзеркал. Не закладаємо в бюджет прогнозований курс, а закладаємо який комусь хочеться курс і тиснемо на Нацбанк, щоб зробив такий курс. Зелений, я так розумію, вже закупився "зеленню" і хоче кинути всіх, хто має на руках гривні?
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:54
Мабуть, всі все прекрасно розуміють, тому президент багато говорив, що всі розуміють, але нічого путнього не сказав, і з його слів нічого не зрозуміло. З його тупої балаканини ще раз підтверджується здогад, що Смолія "пішли" за вказівкою, яку дали самому президентові, тож на Смолія чинився тиск через Зеленського. Ну а Гонтарєва тут прямо причетна до його відставки.
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:57
0mage0 Повторяю, курс считают по 30 - чтобы уменьшить дефицит бюджета в Госбюджете и все. Пусть Зеля ,покажет макроэкономиста - который реально считает курс. Пусть -сначало найдет ,который теоретически может это сделать, а потом - соберет макроэкономические объективные данные для этого....Это в детском саду все легко. И понятно.
Додано: Чет 09 лип, 2020 11:08
..когда эти горе-клоуны-"экономисты" поймут, что если вы играете в стратегию "государство" - то чем богаче лохторат, тем устойчивее это самое государство..но!, если вы продолжаете придерживаться линии ВСЕ-для-кучки-олигархов, то да - модель "удешевления ресурсов" путем обнуления их доходов через девальвацию работает именно так.. зачем вкладывать средства в инновации, расширять производство, открывать новые рынки , если можно тупо обворовать своих подданных и стричь бабло дальше...
|