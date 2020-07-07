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КМДА: У Києві побудують
«веломагістраль» уздовж...

КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:10

КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер «Київавтодор» конкретизував дані плани, розповівши про подробиці реалізації проекту сумарною вартістю 184 млн грн.

Дивися повний текст КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж Набережного шосе з освітленням.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:10

Патон построил мост на сварке и его запомнят надолго.
Что построил Кличко чтобы его запомнили также?
Галимую развязку на Шулявке?
Тот кто построит метро на Троещину, останется в памяти киевлян на многие десятилетия.
Виталька, это тебе не по мелочам тырить. Нужно мыслить глобальнее. Но куда тебе?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:34

Re: КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...

Ну - "скляний" міст будуть згадувати і ремонтувати регулярно ...
Шулявський до логічного розвитку не довели і найближчим часом не доведуть . Навіть метро на Виноградар не встигнуть ...
Puente
 
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