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КМДА: У Києві побудують
«веломагістраль» уздовж...

КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:10

КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер «Київавтодор» конкретизував дані плани, розповівши про подробиці реалізації проекту сумарною вартістю 184 млн грн.

Дивися повний текст КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж Набережного шосе з освітленням.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:10

Патон построил мост на сварке и его запомнят надолго.
Что построил Кличко чтобы его запомнили также?
Галимую развязку на Шулявке?
Тот кто построит метро на Троещину, останется в памяти киевлян на многие десятилетия.
Виталька, это тебе не по мелочам тырить. Нужно мыслить глобальнее. Но куда тебе?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:34

Re: КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...

Ну - "скляний" міст будуть згадувати і ремонтувати регулярно ...
Шулявський до логічного розвитку не довели і найближчим часом не доведуть . Навіть метро на Виноградар не встигнуть ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:26

Полагаю ещё 184 млн грн. разойдется по карманам из бюджета. Реально на дорожку потратят 5-10 млн.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:18

Внимание, вопрос. Тот кто ездит по набережному шоссе - вы много видели там людей, прогуливающихся вдоль Днепра? Там не на что смотреть. Летом жара - нет ни навесов ни лавочек. Зимой там вообще стрёмно - темно и безлюдно. И сумасшедший трафик - воздух грязный. Зачем там делать велодорожку, если можно вообще без проблем ездить по участку между шоссе и рекой? Кто там будет велики парковать??? И не понятно зачем убирают трамваи??? Вся европа на них передвигается. На трамвае можно весь Будапешт или Варшаву проехать. В Берлине гор.электричка развита очень сильно, а не как у нас одним кольцом. Это ж экологичный транспорт, почему его никто не продвигает???
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 01:01

Re: КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...

Все у нас чудово, нема куди грошей потратити крім велодоріжки.
Дороги убиті, на Подолі взагалі ні одної вулиці нормальної нема, а воно 184млн на велодоріжку. Якщо вони на Набережній світлофори поставлять як пишуть то постійні пробки там гарантовані. І саме будівництво у них займе кілька місяців, отже пробки на цей час теж гарантовані.
Кличко злодій і мерзота.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 01:19

  unicdima написав:Все у нас чудово, нема куди грошей потратити крім велодоріжки.
Дороги убиті, на Подолі взагалі ні одної вулиці нормальної нема, а воно 184млн на велодоріжку. Якщо вони на Набережній світлофори поставлять як пишуть то постійні пробки там гарантовані. І саме будівництво у них займе кілька місяців, отже пробки на цей час теж гарантовані.
Кличко злодій і мерзота.


я бы предложил альтернативный вариант:
1. запретить проезд автотранспорта по набережному шоссе
2. разделить проезжую часть на набережном шоссе между пешеходами и велосипедистами и персональным электротранспортом
выполнение этих двух пунктов поможет секономит 180 млн. и значительно улучшит экологию в городе!!!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 01:23

  uaprofi написав:я бы предложил альтернативный вариант:
1. запретить проезд автотранспорта по набережному шоссе
2. разделить проезжую часть на набережном шоссе между пешеходами и велосипедистами и персональным электротранспортом
выполнение этих двух пунктов поможет секономит 180 млн. и значительно улучшит экологию в городе!!!

от Кличко теж такою шизою живе.
через таких як ви місто і стоїть кожен день у величезних пробках і вони аж ніяк не поліпшують екологію, а навпаки.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 01:36

  unicdima написав:от Кличко теж такою шизою живе.
через таких як ви місто і стоїть кожен день у величезних пробках і вони аж ніяк не поліпшують екологію, а навпаки.


они стоят в пробках так как это их выбор
они могут ездит например на метро ... или не ездить...
но их выбор стоять в пробках.
ещё раз - если мы убирём от туда автомобили - то там не будет пробок
нет автомобилей - нет пробок
но я бы сделал проще вёл бы акциз на бензин для частного транспорта 300% (литр будет стоить на моменте около 100 грн)
и каждый сможет сделать тогда свой осознанный выбор! (надеюсь у многих он будет в пользу экологии!!!)
И заметьте этот акциз поможет наполнить бюджет из которого мы сможем профинансировать строительство новых велодорожек!!!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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