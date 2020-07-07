КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...

Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:35

uaprofi написав: unicdima написав: Все у нас чудово, нема куди грошей потратити крім велодоріжки.

Дороги убиті, на Подолі взагалі ні одної вулиці нормальної нема, а воно 184млн на велодоріжку. Якщо вони на Набережній світлофори поставлять як пишуть то постійні пробки там гарантовані. І саме будівництво у них займе кілька місяців, отже пробки на цей час теж гарантовані.

Кличко злодій і мерзота. Все у нас чудово, нема куди грошей потратити крім велодоріжки.Дороги убиті, на Подолі взагалі ні одної вулиці нормальної нема, а воно 184млн на велодоріжку. Якщо вони на Набережній світлофори поставлять як пишуть то постійні пробки там гарантовані. І саме будівництво у них займе кілька місяців, отже пробки на цей час теж гарантовані.Кличко злодій і мерзота.



я бы предложил альтернативный вариант:

1. запретить проезд автотранспорта по набережному шоссе

2. разделить проезжую часть на набережном шоссе между пешеходами и велосипедистами и персональным электротранспортом

выполнение этих двух пунктов поможет секономит 180 млн. и значительно улучшит экологию в городе!!! я бы предложил альтернативный вариант:1. запретить проезд автотранспорта по набережному шоссе2. разделить проезжую часть на набережном шоссе между пешеходами и велосипедистами и персональным электротранспортомвыполнение этих двух пунктов поможет секономит 180 млн. и значительно улучшит экологию в городе!!!

Вы, вероятно, никогда не ходили пешком от м.Днепр до Почтовой площади. Потому, что если бы прошли, то таких глупых мыслей не было бы.Там места для пешеходов и велосипедистов и сейчас немеряно. Но никто дальше пешего моста на Труханов с Почтовой не ходит.Чтобы эта набережная засияла бурными красками и стала прогулочным местом, нужно, чтоб там была инфраструктура - здания, отели, рестораны, магазины, транспорт активный, а не раз в час 115 автобус. так как это, например, в том же Будапеште. Чтобы ты с Почтовой площади сел на трамвай, проехал 800м, вышел прогулялся метров 500, зашел в кафешку - выпил кофе, пофоткался на фоне чего-то красивого и опять заскочил в трамвай или автобус - доехал до м.Днепр. Но, чтобы это всё было, нужно полностью застроить зелёную зону - от Патона до Подола. На это никто не пойдет. Плавучие рестораны и те повыгоняли с набережной.Сейчас по факту отрезки: Патона-м.Днепр (2 км)- м.Почтовая площадь (3,2 км) - это пустырь протяженностью больше 5км. Ну ок, с маленькими вкраплениями типа ресторана Квин и памятника Кию, Щеку и Хориву возле Патона.Конечно хорошо, что там облагораживают, но плохо, что делают это не пойми для кого и как попало.