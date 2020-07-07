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КМДА: У Києві побудують
«веломагістраль» уздовж...

КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:27

  uaprofi написав:они стоят в пробках так как это их выбор
они могут ездит например на метро ... или не ездить...
но их выбор стоять в пробках.
ещё раз - если мы убирём от туда автомобили - то там не будет пробок
нет автомобилей - нет пробок
но я бы сделал проще вёл бы акциз на бензин для частного транспорта 300% (литр будет стоить на моменте около 100 грн)
и каждый сможет сделать тогда свой осознанный выбор! (надеюсь у многих он будет в пользу экологии!!!)
И заметьте этот акциз поможет наполнить бюджет из которого мы сможем профинансировать строительство новых велодорожек!!!

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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:44

Re: КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...

  unicdima написав:через таких як ви місто і стоїть кожен день у величезних пробках і вони аж ніяк не поліпшують екологію, а навпаки.

Вильнолюде купило ланоса, теперь ему все должны, шире дороги и пешеходов и велосипедистов нафиг из города.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:52

  uaprofi написав:
  unicdima написав:от Кличко теж такою шизою живе.
через таких як ви місто і стоїть кожен день у величезних пробках і вони аж ніяк не поліпшують екологію, а навпаки.


они стоят в пробках так как это их выбор
они могут ездит например на метро ... или не ездить...
но их выбор стоять в пробках.
ещё раз - если мы убирём от туда автомобили - то там не будет пробок
нет автомобилей - нет пробок
но я бы сделал проще вёл бы акциз на бензин для частного транспорта 300% (литр будет стоить на моменте около 100 грн)
и каждый сможет сделать тогда свой осознанный выбор! (надеюсь у многих он будет в пользу экологии!!!)
И заметьте этот акциз поможет наполнить бюджет из которого мы сможем профинансировать строительство новых велодорожек!!!


ви б не були такими самовпевненими. тому, що коли всі з пробок пересядуть на метро чи на автобус, ваші шанси потрапити туди будуть стрімко наближуватися до 0.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:17

Re: КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...

  uaprofi написав:но я бы сделал проще вёл бы акциз на бензин для частного транспорта 300% (литр будет стоить на моменте около 100 грн)

Не частный транспорт будет продавать бензин частному с большой скидкой. В совке это уже проходили.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:35

  uaprofi написав:
  unicdima написав:Все у нас чудово, нема куди грошей потратити крім велодоріжки.
Дороги убиті, на Подолі взагалі ні одної вулиці нормальної нема, а воно 184млн на велодоріжку. Якщо вони на Набережній світлофори поставлять як пишуть то постійні пробки там гарантовані. І саме будівництво у них займе кілька місяців, отже пробки на цей час теж гарантовані.
Кличко злодій і мерзота.


я бы предложил альтернативный вариант:
1. запретить проезд автотранспорта по набережному шоссе
2. разделить проезжую часть на набережном шоссе между пешеходами и велосипедистами и персональным электротранспортом
выполнение этих двух пунктов поможет секономит 180 млн. и значительно улучшит экологию в городе!!!

Вы, вероятно, никогда не ходили пешком от м.Днепр до Почтовой площади. Потому, что если бы прошли, то таких глупых мыслей не было бы.
Там места для пешеходов и велосипедистов и сейчас немеряно. Но никто дальше пешего моста на Труханов с Почтовой не ходит.
Чтобы эта набережная засияла бурными красками и стала прогулочным местом, нужно, чтоб там была инфраструктура - здания, отели, рестораны, магазины, транспорт активный, а не раз в час 115 автобус. так как это, например, в том же Будапеште. Чтобы ты с Почтовой площади сел на трамвай, проехал 800м, вышел прогулялся метров 500, зашел в кафешку - выпил кофе, пофоткался на фоне чего-то красивого и опять заскочил в трамвай или автобус - доехал до м.Днепр. Но, чтобы это всё было, нужно полностью застроить зелёную зону - от Патона до Подола. На это никто не пойдет. Плавучие рестораны и те повыгоняли с набережной.

Сейчас по факту отрезки: Патона-м.Днепр (2 км)- м.Почтовая площадь (3,2 км) - это пустырь протяженностью больше 5км. Ну ок, с маленькими вкраплениями типа ресторана Квин и памятника Кию, Щеку и Хориву возле Патона.

Конечно хорошо, что там облагораживают, но плохо, что делают это не пойми для кого и как попало.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:50

  ALexxxS написав:
  uaprofi написав:
  unicdima написав:Все у нас чудово, нема куди грошей потратити крім велодоріжки.
Дороги убиті, на Подолі взагалі ні одної вулиці нормальної нема, а воно 184млн на велодоріжку. Якщо вони на Набережній світлофори поставлять як пишуть то постійні пробки там гарантовані. І саме будівництво у них займе кілька місяців, отже пробки на цей час теж гарантовані.
Кличко злодій і мерзота.


я бы предложил альтернативный вариант:
1. запретить проезд автотранспорта по набережному шоссе
2. разделить проезжую часть на набережном шоссе между пешеходами и велосипедистами и персональным электротранспортом
выполнение этих двух пунктов поможет секономит 180 млн. и значительно улучшит экологию в городе!!!

Вы, вероятно, никогда не ходили пешком от м.Днепр до Почтовой площади. Потому, что если бы прошли, то таких глупых мыслей не было бы.
Там места для пешеходов и велосипедистов и сейчас немеряно. Но никто дальше пешего моста на Труханов с Почтовой не ходит.
Чтобы эта набережная засияла бурными красками и стала прогулочным местом, нужно, чтоб там была инфраструктура - здания, отели, рестораны, магазины, транспорт активный, а не раз в час 115 автобус. так как это, например, в том же Будапеште. Чтобы ты с Почтовой площади сел на трамвай, проехал 800м, вышел прогулялся метров 500, зашел в кафешку - выпил кофе, пофоткался на фоне чего-то красивого и опять заскочил в трамвай или автобус - доехал до м.Днепр. Но, чтобы это всё было, нужно полностью застроить зелёную зону - от Патона до Подола. На это никто не пойдет. Плавучие рестораны и те повыгоняли с набережной.

Сейчас по факту отрезки: Патона-м.Днепр (2 км)- м.Почтовая площадь (3,2 км) - это пустырь протяженностью больше 5км. Ну ок, с маленькими вкраплениями типа ресторана Квин и памятника Кию, Щеку и Хориву возле Патона.

Конечно хорошо, что там облагораживают, но плохо, что делают это не пойми для кого и как попало.

Очень разумный комментарий.

P.S. Я и сам обладатель велосипеда. Проблем доехать по набережной от м. Днипро до пешеходного, действительно, нет. Если туда добавить инфраструктуру, тогда и появится смысл в велодорожке, так как людей будет много. Сейчас в ней нет смысла
alexis_91
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