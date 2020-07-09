КМДА: У Києві побудують «веломагістраль» уздовж...
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uaprofi написав:они стоят в пробках так как это их выбор они могут ездит например на метро ... или не ездить... но их выбор стоять в пробках. ещё раз - если мы убирём от туда автомобили - то там не будет пробок нет автомобилей - нет пробок но я бы сделал проще вёл бы акциз на бензин для частного транспорта 300% (литр будет стоить на моменте около 100 грн) и каждый сможет сделать тогда свой осознанный выбор! (надеюсь у многих он будет в пользу экологии!!!) И заметьте этот акциз поможет наполнить бюджет из которого мы сможем профинансировать строительство новых велодорожек!!!
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unicdima написав:от Кличко теж такою шизою живе. через таких як ви місто і стоїть кожен день у величезних пробках і вони аж ніяк не поліпшують екологію, а навпаки.
они стоят в пробках так как это их выбор они могут ездит например на метро ... или не ездить... но их выбор стоять в пробках. ещё раз - если мы убирём от туда автомобили - то там не будет пробок нет автомобилей - нет пробок но я бы сделал проще вёл бы акциз на бензин для частного транспорта 300% (литр будет стоить на моменте около 100 грн) и каждый сможет сделать тогда свой осознанный выбор! (надеюсь у многих он будет в пользу экологии!!!) И заметьте этот акциз поможет наполнить бюджет из которого мы сможем профинансировать строительство новых велодорожек!!!
ви б не були такими самовпевненими. тому, що коли всі з пробок пересядуть на метро чи на автобус, ваші шанси потрапити туди будуть стрімко наближуватися до 0.
unicdima написав:Все у нас чудово, нема куди грошей потратити крім велодоріжки. Дороги убиті, на Подолі взагалі ні одної вулиці нормальної нема, а воно 184млн на велодоріжку. Якщо вони на Набережній світлофори поставлять як пишуть то постійні пробки там гарантовані. І саме будівництво у них займе кілька місяців, отже пробки на цей час теж гарантовані. Кличко злодій і мерзота.
я бы предложил альтернативный вариант: 1. запретить проезд автотранспорта по набережному шоссе 2. разделить проезжую часть на набережном шоссе между пешеходами и велосипедистами и персональным электротранспортом выполнение этих двух пунктов поможет секономит 180 млн. и значительно улучшит экологию в городе!!!
Вы, вероятно, никогда не ходили пешком от м.Днепр до Почтовой площади. Потому, что если бы прошли, то таких глупых мыслей не было бы. Там места для пешеходов и велосипедистов и сейчас немеряно. Но никто дальше пешего моста на Труханов с Почтовой не ходит. Чтобы эта набережная засияла бурными красками и стала прогулочным местом, нужно, чтоб там была инфраструктура - здания, отели, рестораны, магазины, транспорт активный, а не раз в час 115 автобус. так как это, например, в том же Будапеште. Чтобы ты с Почтовой площади сел на трамвай, проехал 800м, вышел прогулялся метров 500, зашел в кафешку - выпил кофе, пофоткался на фоне чего-то красивого и опять заскочил в трамвай или автобус - доехал до м.Днепр. Но, чтобы это всё было, нужно полностью застроить зелёную зону - от Патона до Подола. На это никто не пойдет. Плавучие рестораны и те повыгоняли с набережной.
Сейчас по факту отрезки: Патона-м.Днепр (2 км)- м.Почтовая площадь (3,2 км) - это пустырь протяженностью больше 5км. Ну ок, с маленькими вкраплениями типа ресторана Квин и памятника Кию, Щеку и Хориву возле Патона.
Конечно хорошо, что там облагораживают, но плохо, что делают это не пойми для кого и как попало.
unicdima написав:Все у нас чудово, нема куди грошей потратити крім велодоріжки. Дороги убиті, на Подолі взагалі ні одної вулиці нормальної нема, а воно 184млн на велодоріжку. Якщо вони на Набережній світлофори поставлять як пишуть то постійні пробки там гарантовані. І саме будівництво у них займе кілька місяців, отже пробки на цей час теж гарантовані. Кличко злодій і мерзота.
я бы предложил альтернативный вариант: 1. запретить проезд автотранспорта по набережному шоссе 2. разделить проезжую часть на набережном шоссе между пешеходами и велосипедистами и персональным электротранспортом выполнение этих двух пунктов поможет секономит 180 млн. и значительно улучшит экологию в городе!!!
Вы, вероятно, никогда не ходили пешком от м.Днепр до Почтовой площади. Потому, что если бы прошли, то таких глупых мыслей не было бы. Там места для пешеходов и велосипедистов и сейчас немеряно. Но никто дальше пешего моста на Труханов с Почтовой не ходит. Чтобы эта набережная засияла бурными красками и стала прогулочным местом, нужно, чтоб там была инфраструктура - здания, отели, рестораны, магазины, транспорт активный, а не раз в час 115 автобус. так как это, например, в том же Будапеште. Чтобы ты с Почтовой площади сел на трамвай, проехал 800м, вышел прогулялся метров 500, зашел в кафешку - выпил кофе, пофоткался на фоне чего-то красивого и опять заскочил в трамвай или автобус - доехал до м.Днепр. Но, чтобы это всё было, нужно полностью застроить зелёную зону - от Патона до Подола. На это никто не пойдет. Плавучие рестораны и те повыгоняли с набережной.
Сейчас по факту отрезки: Патона-м.Днепр (2 км)- м.Почтовая площадь (3,2 км) - это пустырь протяженностью больше 5км. Ну ок, с маленькими вкраплениями типа ресторана Квин и памятника Кию, Щеку и Хориву возле Патона.
Конечно хорошо, что там облагораживают, но плохо, что делают это не пойми для кого и как попало.
Очень разумный комментарий.
P.S. Я и сам обладатель велосипеда. Проблем доехать по набережной от м. Днипро до пешеходного, действительно, нет. Если туда добавить инфраструктуру, тогда и появится смысл в велодорожке, так как людей будет много. Сейчас в ней нет смысла
Мені наприклад не подобається їхати через міст Патона. І , потім, коли вже щось будувати, то треба продовжити униз по Дніпру. Як вони задумали, - 5 км зробити по Дніпру, то це ніякого задоволення від прогулянки не отримаєш. Як би по Дніпру вниз з інфраструктурою, - оце б було б чудово