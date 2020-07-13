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Зеленський розповів, куди
спрямують кошти від продажу...

Зеленський розповів, куди спрямують кошти від продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 06:34

Зеленський розповів, куди спрямують кошти від продажу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Дивися повний текст Зеленський розповів, куди спрямують кошти від продажу готелю \"Дніпро\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 06:34

От дурні, могли б "надрукувати" мільярд і не довелося б готель віддавати. А можна й більше "друкувати" й щодня :) Буде ще більше "грошей" в бюджеті.
0mage0
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