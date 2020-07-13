Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Дивися повний текст Зеленський розповів, куди спрямують кошти від продажу готелю \"Дніпро\".
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Додано: Чет 16 лип, 2020 06:34
Зеленський розповів, куди спрямують кошти від продажу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський розповів, куди спрямують кошти від продажу готелю \"Дніпро\".
Додано: Чет 16 лип, 2020 06:34
От дурні, могли б "надрукувати" мільярд і не довелося б готель віддавати. А можна й більше "друкувати" й щодня :) Буде ще більше "грошей" в бюджеті.
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