Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.
Дивися повний текст Необхідно переглянути рішення про підвищення тарифів на передачу струму, - нардеп.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:16
Необхідно переглянути рішення про підвищення тарифів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Необхідно переглянути рішення про підвищення тарифів на передачу струму, - нардеп.
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:16
Правильно, на передачу тока понизить, а на передачу напряжения - повысить))))). Чтобы цена за передачу мощности осталась та же)))))
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|