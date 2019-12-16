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Finance.ua: Что можно купить,
если бросить курить прямо...

Finance.ua: Что можно купить, если бросить курить прямо...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 16:04

Finance.ua: Что можно купить, если бросить курить прямо...

Пропонуємо до обговорення:
Сколько сэкономит заядлый курильщик
Курить не только вредно, но и дорого. Для курильщика расходы на сигареты – привычное дело. Поэтому он не замечает, как сильно эта привычка бьет по кошельку. Мы посчитали, сколько тратит человек, выкуривающий в день пачку, к примеру, Davidoff Silver или Parliament Silver Blue. Сейчас средняя розничная цена таких сигарет -– 55 гривен, и она постоянно растет. Итак, что сможет купить заядлый курильщик, если прямо сейчас избавится от этой пагубной привычки?

Дивися повний текст Что можно купить, если бросить курить прямо сейчас
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:59

Хрен там! Не курю не пью а денег нет!
minad2020
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:03

  minad2020 написав:Хрен там! Не курю не пью а денег нет!
Да,это ещё раз подтверждает,неразрешимость двух загадок в природе:Откуда берётся-пыль и куда деваются-деньги....????
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:37

Re: Finance.ua: Что можно купить, если бросить курить прямо.

Вспоминаются сразу два анекдота:
-------------------------------------
На пороге роскошного отеля стоит господин, курит дорогую сигару. К нему подходит странствующий проповедник, спрашивает:
– Сэр, сколько стоит ваша сигара?
– Восемь долларов.
– А сколько сигар в день вы выкуриваете?
– Пять.
– Значит, вы теряете сорок долларов в день. А сколько лет вы курите?
– Да почти всю жизнь.
– Сэр, если бы вы не курили, за эти годы вы нажили бы целое состояние!
– Господин проповедник! А вы когда-нибудь курили?
– Нет.
– Так вот за моей спиной стоит отель. Вы можете его купить. Кстати, он мой.

-------------------------------------

Стоит на улице господин с сигарой, к нему подходит нищий:
– Сэр, дайте мне, пожалуйста, доллар. Я голодный, хочу купить гамбургер.
– Дорогой, пошли в бар, я куплю бутылку классного виски. Выпьем, отдохнем, расслабимся.
– Сэр, я не пью. Дайте мне доллар.
– Ну, хорошо. Тогда пойдем в публичный дом, я куплю тебе самую роскошную проститутку.
– Я не интересуюсь публичными женщинами. Дайте мне, пожалуйста, доллар.
– Ну, ладно. Мы с тобой пойдем на скачки, поставим на классного жеребца. Ты выиграешь кучу денег!
– Сэр, я не играю в азартные игры. Дайте мне доллар, пожалуйста.
– Дам я тебе доллар, дам. – Обращается к жене:
– Мэри, посмотри, что бывает с теми людьми, которые не таскаются по публичным домам, не играет на скачках и не пьют хороший виски.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:09

а если не курить 150 лет,то можно целую пятиэтажку.
хрущевку.
на борщаговке.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 23:29

Предлагаю пойти дальше
А если не есть 5 лет то что можно купить?
sopkotomhu
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