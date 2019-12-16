Finance.ua: Что можно купить, если бросить курить прямо...

Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:37

Вспоминаются сразу два анекдота:

-------------------------------------

На пороге роскошного отеля стоит господин, курит дорогую сигару. К нему подходит странствующий проповедник, спрашивает:

– Сэр, сколько стоит ваша сигара?

– Восемь долларов.

– А сколько сигар в день вы выкуриваете?

– Пять.

– Значит, вы теряете сорок долларов в день. А сколько лет вы курите?

– Да почти всю жизнь.

– Сэр, если бы вы не курили, за эти годы вы нажили бы целое состояние!

– Господин проповедник! А вы когда-нибудь курили?

– Нет.

– Так вот за моей спиной стоит отель. Вы можете его купить. Кстати, он мой.



-------------------------------------



Стоит на улице господин с сигарой, к нему подходит нищий:

– Сэр, дайте мне, пожалуйста, доллар. Я голодный, хочу купить гамбургер.

– Дорогой, пошли в бар, я куплю бутылку классного виски. Выпьем, отдохнем, расслабимся.

– Сэр, я не пью. Дайте мне доллар.

– Ну, хорошо. Тогда пойдем в публичный дом, я куплю тебе самую роскошную проститутку.

– Я не интересуюсь публичными женщинами. Дайте мне, пожалуйста, доллар.

– Ну, ладно. Мы с тобой пойдем на скачки, поставим на классного жеребца. Ты выиграешь кучу денег!

– Сэр, я не играю в азартные игры. Дайте мне доллар, пожалуйста.

– Дам я тебе доллар, дам. – Обращается к жене:

– Мэри, посмотри, что бывает с теми людьми, которые не таскаются по публичным домам, не играет на скачках и не пьют хороший виски.